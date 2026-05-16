Des pluies éparses sont attendues samedi matin sur les régions côtières du Nord et localement sur le Centre-Est, selon les prévisions publiées par l’Institut National de Météorologie (INM).

Le temps sera marqué par des nuages passagers sur la plupart des régions. En fin de journée, les nuages deviendront progressivement plus denses sur les hauteurs de l’Ouest, avec des pluies temporairement orageuses. Ces précipitations concerneront ensuite certaines régions de l’Est durant la nuit.

Températures en légère baisse

Les températures enregistreront une légère baisse sur plusieurs régions du pays. Les maximales varieront entre 19 et 24 degrés sur le Nord, les hauteurs et les zones côtières.

Dans le reste des régions, les températures oscilleront entre 25 et 30 degrés. L’extrême Sud restera plus chaud avec des maximales pouvant atteindre 36 degrés.

Cette variation thermique s’accompagnera d’un temps plus instable sur certaines zones intérieures et côtières.

Vent fort sur les côtes et le Sud

Le vent soufflera de secteur Nord sur le Nord et le Centre du pays, tandis qu’il sera de secteur Est sur le Sud.

Selon l’INM, les rafales seront relativement fortes à localement fortes près des côtes ainsi que dans les régions du Sud. Elles pourront provoquer des tourbillons de sable locaux.

Dans les autres régions, le vent restera faible à modéré.

Mer agitée à très agitée

L’état de la mer sera agité à très agité sur plusieurs côtes tunisiennes. La mer sera localement moutonneuse, notamment dans les zones exposées aux vents les plus soutenus.

Les prévisions de l’INM annoncent ainsi une journée marquée par une météo variable, entre passages nuageux, pluies localement orageuses et vents soutenus sur certaines régions.