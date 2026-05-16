Le projet REMO – Renforcement de la gouvernance locale et modernisation des services locaux en Tunisie -, un programme de coopération stratégique entre la Tunisie et l’Allemagne, qui s’est étalé sur quatre ans, vient de s’achever.

Ce projet a été mis en œuvre par l’Agence allemande de coopération internationale en partenariat avec le ministère de l’Intérieur et financé par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Il vise principalement à moderniser l’administration locale, rapprocher les services des citoyens et instaurer les principes de transparence et de bonne gouvernance à travers l’utilisation de solutions numériques.

L’ambassade d’Allemagne en Tunisie a annoncé, sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, que ce projet permet aujourd’hui à plus de deux millions de personnes de bénéficier de services publics plus modernes et transparents, et qu’il a abouti en quatre ans à des résultats concrets et chiffrés au bénéfice des Tunisiens.

Ce projet a contribué à la création d’”espaces de services numériques” dans 19 municipalités, qui sont des lieux offrant des services administratifs numérisés (MSA). Il a également permis la création de trois nouveaux espaces citoyens (Espace Citoyen) et le développement de plusieurs solutions numériques telles que le système de gestion des recettes municipales “GRB 2.0”, la plateforme numérique pour les MSA, la plateforme “Taba” et l’application “Tathmin” au profit de la Cour des comptes pour soutenir les missions de contrôle et moderniser la gestion publique de manière durable.

Grâce à ce programme, le label “Marhba” (Bienvenue) pour la qualité d’accueil a été attribuée à 10 recettes fiscales locales en reconnaissance de leurs services destinés aux clients. Il a aussi permis d’instaurer un système d’écoute au ministère des Finances via la création d’un centre d’appels et l’accompagnement de 10 municipalités dans leurs projets de développement urbain (espaces verts, gestion des déchets, sports).

Les principaux objectifs de ce projet portent notamment sur la modernisation des services publics et le renforcement de la décentralisation et de la gouvernance locale. Il vise à consolider les capacités des municipalités et des structures locales afin de leur permettre de gérer efficacement leurs affaires et de promouvoir un développement régional durable.

Par ailleurs, le projet ambitionne d’accroître la transparence et le contrôle de la gestion publique, à travers la mise en place de mécanismes et de systèmes numériques performants, facilitant le suivi des fonds publics par les instances de contrôle, telles que la Cour des comptes.

Ce projet vise aussi à améliorer la qualité de l’accueil et de la communication administrative, tout en renforçant la confiance entre l’administration et les citoyens, grâce à la création d’espaces modernes et à l’instauration de dispositifs d’écoute et d’interaction plus efficaces.