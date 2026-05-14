Le marché boursier tunisien traverse une phase d’euphorie qui semble défier les lois de la pesanteur. Dans ce sillage, le portefeuille vient de franchir un cap psychologique et comptable majeur. Au soir du 14 mai 2026, la valorisation globale s’établit à 57 924,36 DT, affichant une performance de +15,85 % depuis son lancement le 2 mars 2026. Cette accélération propulse le portefeuille à la 271e place sur plus de 14 000 participants, signant l’une des remontées les plus fulgurantes du challenge boursier.

Le pari industriel : SOTUVER, moteur d’une surperformance insolente

La genèse de ce succès repose sur une conviction forte : le repositionnement stratégique opéré en mars vers les valeurs industrielles. La SOTUVER s’impose aujourd’hui comme la locomotive absolue de cette stratégie. Avec une plus-value latente de +80,41 % (soit près de 4 000 DT), le titre verrier domine non seulement le portefeuille mais aussi les échanges du marché principal. Cette domination soulève toutefois une question de gestion des risques : la concentration de la performance sur une seule ligne expose désormais le portefeuille à une volatilité accrue en cas de prise de bénéfices sectorielle.

Le rallye des financières : Le socle de la résilience

Si l’industrie assure la croissance, le secteur financier apporte la structure. Le portefeuille bénéficie pleinement du retour massif des flux vers les banques et les sociétés de leasing. Les performances d’Amen Bank (+21,10 %), de la BIAT (+14,97 %) et de l’ATL (+35,91 %) valident la pertinence d’une exposition aux valeurs défensives mais liquides. Dans un marché dont la capitalisation globale dépasse désormais les 44,1 milliards de dinars, les financières demeurent le sanctuaire des capitaux institutionnels.

Diversification et relais de croissance : L’éveil de One Tech et TPR

L’analyse de la séance du 14 mai révèle une saine rotation interne. MyInvestia ne dépend plus uniquement de son champion industriel. Des titres comme Poulina Group Holding (+21,08 %), One Tech (+11,46 %) et TPR (+11,03 %) prennent le relais. Le rebond de TPR, après une période de léthargie, témoigne d’un marché qui cherche des opportunités au-delà des sentiers battus, consolidant la structure multicouche du portefeuille.

Vers une gestion tactique : Protéger l’acquis dans un marché euphorique

Avec une réserve de liquidités réduite à 2 988 DT, le portefeuille entre dans une phase de maturité. L’ère de l’accumulation agressive laisse place à une gestion de “bon père de famille” institutionnalisée. L’objectif n’est plus la conquête brutale de places, mais la préservation du capital et du classement. Dans un marché tunisien qui progresse de plus de 27 % en un an, la question n’est plus de savoir jusqu’où le rallye peut monter, mais de préparer la sortie de zone avant une éventuelle correction technique.

EN BREF Performance : +15,85 % de hausse globale pour une valeur de 57 924,36 DT.

: +15,85 % de hausse globale pour une valeur de 57 924,36 DT. Classement : Entrée dans le Top 300 (271e rang sur 14 130 participants).

: Entrée dans le Top 300 (271e rang sur 14 130 participants). Top Valeur : SOTUVER survole le portefeuille avec un gain de +80,41 %.

: SOTUVER survole le portefeuille avec un gain de +80,41 %. Secteurs : Forte contribution du pôle financier (Amen Bank, BIAT, ATL).

: Forte contribution du pôle financier (Amen Bank, BIAT, ATL). Stratégie : Passage d’une phase d’accumulation à une gestion tactique des risques.