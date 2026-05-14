Le marché boursier poursuit jeudi sa trajectoire haussière. L’indice de référence a pris +0,72 % à 17 223,15 points, dans un volume outenu de 17,5 MD, selon l’intemédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre UIB s’est placé au Top Line. L’action de la filiale du groupe SOCIETE GENERALE s’est envolée de 6 % à 29,680 D, dans un flux de 120 mille dinars.

Le titre TPR continue de se revaloriser. L’action de l’extrudeur d’aluminium a inscrit une solide progression de 6 % à 14,740 D. La valeur a drainé des échanges relativement soutenus de 861 mille dinars.

Le titre MPBS a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du spécialiste des panneaux de bois a reculé de 4,7 % à 8,820 D, dans un volume modeste de 272 mille dinars.

Le titre LAND’OR a été mal orienté sur la séance. L’action du producteur de fromage s’est délestée de 1,8 % à 17,960 D. La valeur a amassé un maigre flux de 394 mille dinars sur la séance.

Le titre SOTUVER a chapeauté le palmarès des échanges sur la séance. L’action du champion national de l’industrie du verre creux s’est appréciée de 2,1 % à 29,650 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,8 MD.