L’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Tunis (ENSIT), relevant de l’Université de Tunis, a signé le 11 mai 2026 un accord de coopération avec le Liaoning Provincial College of Communications (LNCC) de Chine, visant à renforcer le partenariat stratégique entre les deux institutions dans les domaines de l’ingénierie, de l’intelligence artificielle et des technologies de l’information et de la communication.

La cérémonie de signature s’est tenue par visioconférence au siège de l’Université de Tunis, en présence du Président de l’Université de Tunis, du Directeur de l’ENSIT, de la Secrétaire générale de l’Université ainsi que de la responsable de la coopération internationale, aux côtés des représentants de l’institution chinoise.

Cet accord prévoit l’échange d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs, la mise en place de formations scientifiques et techniques de haut niveau, ainsi que l’organisation d’ateliers, de cycles de formation et d’activités conjointes. Il englobe également le développement de programmes académiques innovants et la coopération dans les technologies avancées et l’ingénierie moderne.

Les deux parties ont par ailleurs examiné les mécanismes de mise en œuvre des programmes de mobilité académique et scientifique, ainsi que les perspectives de projets communs dans les domaines de l’innovation et des technologies modernes.

À cette occasion, les deux institutions ont réaffirmé leur engagement en faveur de l’ouverture internationale et du renforcement de leur rayonnement académique et scientifique, dans l’objectif d’offrir de nouvelles opportunités aux étudiants et aux chercheurs des deux pays.