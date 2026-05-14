Le projet de Â« Renforcement de la FiliÃ¨re de la PÃªche dans les CommunautÃ©s CÃ´tiÃ¨res Tunisiennes des Gouvernorats de Nabeul, Sfax et MÃ©denine Â» (NEMO HOUT), dotÃ© d’un financement de 5,5 millions d’euros (environ 18,6 millions de dinars), a Ã©tÃ© officiellement lancÃ©, jeudi Ã Tunis.

FinancÃ© par l’Agence Italienne pour la CoopÃ©ration au DÃ©veloppement (AICS), le projet NEMO HOUT est mis en Å“uvre par le Centre International de Hautes Ã‰tudes Agronomiques MÃ©diterranÃ©ennes (CIHEAM Bari), en partenariat avec la Direction GÃ©nÃ©rale de la PÃªche et de l’Aquaculture (DGPA) au ministÃ¨re de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la PÃªche.

En effet, le projet NEMO HOUT, porte sur le renforcement de la pÃªche artisanale, l’intÃ©gration socio-Ã©conomique des ports de pÃªche, la lutte contre la pÃªche Illicite, Non dÃ©clarÃ©e et Non rÃ©glementÃ©e (INN), le dÃ©veloppement des capacitÃ©s, ainsi que la crÃ©ation de nouvelles opportunitÃ©s Ã©conomiques au profit des communautÃ©s cÃ´tiÃ¨res, a indiquÃ© le directeur de la promotion de la pÃªche au ministÃ¨re de l’Agriculture, Naoufel Romdhane.

D’une durÃ©e de trois ans, le programme en question sera mis en Å“uvre dans les gouvernorats de Nabeul, Sfax et MÃ©denine, au profit des professionnels du secteur, des jeunes, des femmes et des acteurs locaux des zones cÃ´tiÃ¨res concernÃ©es, a fait savoir Romdhane lors de la cÃ©rÃ©monie de lancement du projet.

Il interviendra dans les ports de Sidi Daoud (gouvernorat de Nabeul), Sfax, MahrÃ¨s, Skhira et El Kraten (gouvernorat de Sfax), ainsi qu’Ã El Ketf (gouvernorat de MÃ©denine), a-t-il expliquÃ©, ajoutant qu’il ciblera Ã©galement les Centres de Formation Professionnelle de la PÃªche (CFPP) de Sfax et Zarzis.

Le responsable, par ailleurs, fait savoir Â que le choix du CIHEAM Bari en tant qu’agence d’exÃ©cution s’inscrit dans la continuitÃ© d’un partenariat historique avec la DGPA, consolidÃ© Ã travers plusieurs projets structurants, notamment NEMO I, NEMO II et NEMO Kantara.

De son cÃ´tÃ©, le Chef du Projet NEMEO HOUT, Federico Rivara a soulignÃ© qu’il permettra de renforcer les capacitÃ©s de l’ensemble des acteurs clÃ©s du secteur halieutique, depuis les organisations professionnelles de pÃªcheurs, jusqu’aux Â services techniques et administratifs publics chargÃ©s de la gestion de la filiÃ¨re, ainsi que les opÃ©rateurs privÃ©s du secteur.

Il a, dans le mÃªme cadre, indiquÃ© Â que six organisations professionnelles composÃ©es de 200 pÃªcheurs, dont 20% de femmes bÃ©nÃ©ficieront de projets.

S’agissant du secteur public, Rivara a soulignÃ© que 38 membres des services administratifs et formatifs devront tirer profit.

Au sujet des opÃ©rateurs privÃ©s bÃ©nÃ©ficiaires, il a fait savoir que 66 opÃ©rateurs privÃ©s de la filiÃ¨re de la pÃªche (Startups et entreprises), 50 jeunes bÃ©nÃ©ficiaires de parcours de formation et 1500 employÃ©es des opÃ©rateurs privÃ©s dont 70% de femmes (indirects), bÃ©nÃ©ficieront de NEMO HOUT.

Cette dÃ©marche, a-t-il expliquÃ©, vise d’une part Ã amÃ©liorer les services portuaires dans les ports ciblÃ©s, renforcer les systÃ¨mes de suivi, de contrÃ´le et de maintenance et amÃ©liorer la traÃ§abilitÃ© de la filiÃ¨re et consolider les capacitÃ©s des structures chargÃ©es de l’accompagnement des jeunes vers l’entrepreneuriat, outre l’accompagnement Â des entreprises et des startups innovantes, durables et Ã fort potentiel de dÃ©veloppement.

Pour Francesco Pallocca, Directeur Adjoint du bureau de l’AICS Tunis, le lancement de NEMO HOUT marque le dÃ©but d’une dynamique collective rÃ©unissant institutions, acteurs locaux, secteur privÃ© et sociÃ©tÃ© civile autour d’un objectif commun; Ã savoir le dÃ©veloppement d’une Ã©conomie bleue tunisienne durable, inclusive et crÃ©atrice d’emplois.

Pour la CoopÃ©ration italienne, a-t-il ajoutÃ©, la pÃªche est bien plus qu’une activitÃ© Ã©conomique, elle fait partie de l’identitÃ© des communautÃ©s cÃ´tiÃ¨res et contribue Ã la sÃ©curitÃ© alimentaire, Ã l’emploi local et Ã la cohÃ©sion sociale.

Dans ce cadre, le projet NEMO HOUT qui vise Ã renforcer la pÃªche artisanale dans toutes ses dimensions jouera un rÃ´le stratÃ©gique, et ce, en investissant dans le capital humain et en organisant le secteur et les opportunitÃ©s entrepreneuriales, en particulier pour les jeunes et les petits pÃªcheurs.

Il contribuera Ã valoriser les communautÃ©s cÃ´tiÃ¨res tout en prÃ©servant le patrimoine marin, Ã travers une meilleure gouvernance du secteur et le soutien Ã des initiatives durables et innovantes.

Il a , par ailleurs, rappelÃ© que NEMO HOUT s’inscrit dans le cadre du programme Â«Â Blue TunisieÂ Â», qui mobilise 33 millions d’euros pour soutenir l’Ã©conomie bleue tunisienne afin de favoriser un dÃ©veloppement cÃ´tier compÃ©titif, durable et inclusif, en cohÃ©rence avec les prioritÃ©s nationales tunisiennes et celles de la CoopÃ©ration italienne.