Le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, de la Migration et des Tunisiens Ã lâ€™Ã©tranger, Mohamed Ali Nafti, a tenu, mercredi, au siÃ¨ge du ministÃ¨re, une sÃ©ance de travail avec le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral adjoint des Nations Unies, directeur exÃ©cutif du Bureau des Nations Unies pour les Services dâ€™appui aux projets (UNOPS) Jorge Moreira da Silva.

A noter que le responsable onusien effectue une visite de travail en Tunisie dans le cadre de la cÃ©lÃ©bration du 20e anniversaire de l’ouverture d’un bureau onusien Ã Tunis qui assure, actuellement, l’exÃ©cution de 18 projets en Tunisie moyennant des investissements de plus de 74,6 millions de dollars, et ce, en plus des projets rÃ©alisÃ©s ces derniÃ¨res annÃ©es pour un montant dÃ©passant 133 millions de dollars.

La rencontre a Ã©tÃ©, en outre, lâ€™occasion de souligner la profondeur des relations de coopÃ©ration et de partenariat entre la Tunisie et le systÃ¨me des Nations Unies, fondÃ©es sur la confiance mutuelle, le dialogue et lâ€™engagement commun en faveur des principes du multilatÃ©ralisme et de la solidaritÃ© internationale, lit-on dans un communiquÃ© du dÃ©partement des Affaires Ã©trangÃ¨res. Elle a Ã©galement permis de mettre en avant lâ€™Ã©volution continue de la coopÃ©ration entre la Tunisie et lâ€™UNOPS depuis 2006.

Mohamed Ali Nafti a mis en avant le rÃ´le de l’UNOPS dans le soutien aux efforts de dÃ©veloppement en Tunisie, notamment dans les domaines de la santÃ©, de la gestion de projets, du dÃ©veloppement des infrastructures, du soutien institutionnel, ainsi que des services logistiques et des achats.

Il a rÃ©affirmÃ© la volontÃ© de la Tunisie de renforcer la coopÃ©ration avec lâ€™UNOPS dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment la transition Ã©nergÃ©tique, lâ€™adaptation aux changements climatiques, la gestion des ressources hydriques, la sÃ©curitÃ© alimentaire, la transformation numÃ©rique, les infrastructures durables, ainsi que lâ€™emploi des jeunes et lâ€™autonomisation des femmes.

De son cÃ´tÃ©, le responsable onusien a saluÃ© lâ€™engagement de la Tunisie en faveur des objectifs et des finalitÃ©s de lâ€™Organisation des Nations Unies, ainsi que sa participation aux diffÃ©rentes initiatives visant Ã dÃ©velopper ses mÃ©canismes et Ã renforcer ses capacitÃ©s opÃ©rationnelles pour rÃ©pondre aux dÃ©fis croissants.

Jorge Moreira da Silva a rÃ©affirmÃ©, ainsi, la volontÃ© des Nations Unies de renforcer la coopÃ©ration avec la Tunisie conformÃ©ment aux besoins dÃ©finis par lâ€™Ã‰tat tunisien, dans le but de soutenir les objectifs de dÃ©veloppement global et les prioritÃ©s nationales du pays.

La rencontre a Ã©galement portÃ© sur le processus de prÃ©paration du cadre stratÃ©gique de coopÃ©ration entre la Tunisie et le systÃ¨me des Nations Unies pour la pÃ©riode 2027-2031.

Les deux parties ont insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ© dâ€™aligner ce cadre sur les prioritÃ©s nationales consacrÃ©es par le Plan national de dÃ©veloppement 2026-2030, en adoptant une approche fondÃ©e sur les rÃ©sultats, lâ€™impact concret et la durabilitÃ©, tout en mettant lâ€™accent sur la mobilisation de financements innovants et concessionnels, le transfert de technologie et de savoir-faire, ainsi que le renforcement des capacitÃ©s nationales.

Les discussions ont aussi abordÃ© lâ€™initiative lancÃ©e sous la supervision du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations Unies afin de garantir la continuitÃ© du transport des engrais Ã travers le dÃ©troit dâ€™Ormuz, contribuant, de fait, Ã prÃ©server la sÃ©curitÃ© alimentaire mondiale et Ã limiter les perturbations des chaÃ®nes dâ€™approvisionnement agricoles.

Ã€ lâ€™issue de la rencontre, les deux parties ont renouvelÃ© la volontÃ© commune dâ€™assurer le suivi des recommandations de cette sÃ©ance. Il a Ã©tÃ© convenu, Ã cet effet, dâ€™organiser prochainement un atelier de travail afin dâ€™Ã©laborer une feuille de route pour la coopÃ©ration future entre les deux parties, sur la base des besoins de la Tunisie dans les diffÃ©rents domaines ainsi que des capacitÃ©s et de lâ€™expertise dont dispose lâ€™UNOPS.