Le portefeuille virtuel poursuit son ascension dans un marché tunisien toujours porté par une forte dynamique acheteuse. À la clôture de la séance du 12 mai 2026, la valorisation atteint désormais 56 099,63 DT, soit une performance globale de +12,20% depuis le lancement du challenge.

Le portefeuille progresse encore dans le classement général pour atteindre la 329e place sur 14 129 participants, consolidant définitivement son entrée parmi les portefeuilles les plus performants du concours.

SOTUVER domine toujours le marché

Le grand moteur de la performance reste encore une fois SOTUVER, dont la progression atteint désormais +66,72% avec plus de 3 289 DT de gains latents.

La physionomie officielle de la BVMT confirme la domination du titre sur la séance :

SOTUVER figure parmi les valeurs les plus actives du marché principal en capitaux échangés

le titre apparaît également parmi les principales hausses du marché

Le mouvement reste donc alimenté par des flux réels et non par un simple effet spéculatif ponctuel.

Mais la taille prise par SOTUVER dans le portefeuille commence à devenir stratégique : la ligne représente désormais l’un des principaux risques de concentration.

Les bancaires accélèrent fortement

Le réveil du secteur financier continue de soutenir le portefeuille.

Selon la physionomie sectorielle de la BVMT, les indices :

banques,

services financiers,

assurances,

figurent parmi les compartiments les plus dynamiques du marché tunisien.

Dans le portefeuille :

Amen Bank : +15,94%

BIAT : +14,32%

ATL : +25,23%

Le pari sur les financières commence désormais à produire un véritable effet de levier sur la performance globale.

Le portefeuille devient plus institutionnel

L’évolution la plus importante n’est peut-être plus la performance elle-même.

Le portefeuille commence progressivement à ressembler à une allocation institutionnelle tunisienne :

grandes capitalisations liquides,

forte exposition bancaire,

noyau industriel puissant,

diversification consommation / agroalimentaire,

composante technologique via ONE TECH.

Cette évolution apparaît cohérente avec la structure actuelle du marché tunisien, dominé par les grandes capitalisations. La capitalisation boursière de la BVMT atteint désormais plus de 43 milliards de dinars, avec une progression annuelle supérieure à 24% .

TPR reste le seul vrai point faible

Le principal retardataire du portefeuille reste désormais TPR, encore légèrement négatif à -1,10%.

Le titre ne bénéficie pas encore pleinement de la rotation industrielle actuelle malgré :

des fondamentaux solides,

un positionnement exportateur,

et une présence importante dans plusieurs portefeuilles de référence.

TPR devient donc un dossier tactique :

soit un futur moteur de rattrapage,

soit une future source d’arbitrage.

La liquidité devient désormais stratégique

Avec seulement 2 988 DT de liquidités, le portefeuille entre dans une nouvelle phase de gestion :

moins de flexibilité,

moins d’arbitrages massifs,

davantage de pilotage tactique.

Le challenge change donc de nature :

👉 il ne s’agit plus seulement de faire progresser la performance,

👉 mais désormais de protéger les gains accumulés tout en continuant à battre le marché.

Lecture

Le portefeuille entre clairement dans la zone des portefeuilles dominants du concours.

Le Top 300 est désormais à portée immédiate.

Mais la nouvelle problématique devient psychologique :

faut-il sécuriser les gains ?

ou continuer à pousser l’exposition offensive tant que les flux restent favorables ?

Le marché tunisien reste puissamment haussier.

Mais plus la hausse devient verticale, plus le risque de rotation brutale augmente.

La prochaine étape ne sera plus seulement une bataille de sélection de titres.

Ce sera désormais une bataille de timing.