Le marché du phosphate naturel est très concentré. Selon l’USGS, la production mondiale 2024 est estimée à 240 millions de tonnes. Les premiers producteurs sont : Chine 110 Mt, Maroc 30 Mt, États-Unis 20 Mt, Russie 14 Mt, Jordanie 12 Mt, Arabie saoudite 9,5 Mt et Brésil 5,3 Mt. La Tunisie est estimée à 3,3 Mt en 2024 par l’USGS.

Le Maroc domine aussi les réserves mondiales, avec 50 milliards de tonnes, loin devant la Chine, la Russie, l’Égypte et la Tunisie.

Principaux exportateurs

Pour les engrais phosphatés DAP/MAP, les exportations sont dominées par Chine, Maroc, Russie et Arabie saoudite, qui représentent environ 80 % des exportations mondiales. La Chine reste majeure, mais ses restrictions à l’export ont réduit ses ventes : environ 6,6 Mt en 2024, contre un pic de 10 Mt en 2021.

Le Maroc a augmenté ses exportations depuis 2022, mais sans compenser totalement la baisse chinoise. Cette concentration maintient une tension sur les prix mondiaux.

Évolution de la production tunisienne

La Tunisie était un acteur important avant 2011, avec environ 8,2 Mt produites en 2010. Depuis, les mouvements sociaux, blocages logistiques et difficultés industrielles ont réduit la production à moins de 3 Mt/an selon Reuters.

En 2024, la CPG a produit 3,03 Mt de phosphate commercial, contre 2,9 Mt en 2023, soit une légère reprise. L’objectif annoncé était de viser 5 Mt en 2025.

Le gouvernement tunisien a annoncé un programme 2025–2030 visant 14 Mt en 2030, soit un retour au rang d’exportateur majeur, mais cet objectif dépendra du transport, des équipements miniers, de la stabilité sociale et de la transformation chimique.

Analyse synthétique

La Tunisie reste riche en ressources, mais son poids mondial a fortement reculé. En 2024, elle représente environ 1,4 % de la production mondiale estimée par l’USGS. Le redressement est réel mais lent : +0,13 Mt entre 2023 et 2024 selon La Presse/CPG.

L’enjeu principal n’est pas seulement l’extraction. La valeur se crée surtout dans les produits transformés : acide phosphorique, DAP, MAP et engrais. Le marché mondial favorise les pays intégrés industriellement, comme le Maroc, la Chine, l’Arabie saoudite et la Russie.