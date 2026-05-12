PhosCo Ltd a annoncé, le 5 mai 2026, deux nouvelles estimations de ressources sur son projet Gasaat en Tunisie. Les gisements KM et SAB ajoutent 20,2 millions de tonnes à 20,5 % P₂O₅, selon l’annonce relayée par l’ASX et la presse spécialisée.

Deux gisements intégrés au projet Gasaat

Les nouvelles ressources concernent les dépôts KM et SAB. KM est estimé à 12 Mt à 20,5 % P₂O₅. SAB est estimé à 8,2 Mt à 20,6 % P₂O₅.

PhosCo indique que ces ressources sont situées dans son projet Gasaat, détenu à 100 %. Les médias locaux situent le projet dans le gouvernorat de Kasserine. Certaines reprises mentionnent aussi Gafsa, ce point reste donc à vérifier précisément.

Ressources globales portées à 166,6 Mt

Avec KM et SAB, l’inventaire global de Gasaat atteint 166,6 Mt à 20,6 % P₂O₅, selon les données reprises par les plateformes financières et minières.

PhosCo présente ces nouvelles ressources comme un élément destiné à renforcer l’échelle du projet et son potentiel économique. La société évoque aussi leur proximité avec une future unité de traitement.

Un contexte national de relance du phosphate

Cette annonce intervient alors que la Tunisie cherche à relancer sa production de phosphate. Le gouvernement avait fixé un objectif de 14 millions de tonnes à l’horizon 2030, contre moins de 3 millions de tonnes par an au moment de l’annonce gouvernementale.