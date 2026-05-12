La liaison aérienne directe entre Tunis et Bagdad sera rétablie à partir du 21 mai 2026. L’annonce a été faite par l’ambassade de Tunisie à Bagdad, confirmant la reprise des vols opérés par la compagnie Iraqi Airways. Cette desserte hebdomadaire vise à renforcer la connectivité entre la Tunisie et l’Irak.

Une reprise prévue le 21 mai 2026

Selon les informations publiées par l’ambassade tunisienne à Bagdad, le premier vol direct entre les deux capitales est programmé pour le jeudi 21 mai 2026. La liaison sera assurée par Iraqi Airways à raison d’un vol par semaine, chaque jeudi.

Le départ est prévu depuis l’aéroport international de Bagdad, tandis que le vol retour sera opéré le même jour depuis l’aéroport international Tunis-Carthage.

Faciliter les déplacements entre les deux pays

Les autorités tunisiennes indiquent que cette reprise doit faciliter les déplacements des voyageurs, notamment les membres de la communauté tunisienne présents en Irak ainsi que les opérateurs économiques et voyageurs d’affaires.

La reprise de cette ligne intervient après une période d’interruption des vols directs entre Tunis et Bagdad. Plusieurs médias tunisiens soulignent que cette réouverture s’inscrit dans une dynamique de relance des échanges bilatéraux entre les deux pays.

Connectivité régionale et coopération

Le rétablissement de cette liaison aérienne directe pourrait contribuer au développement des échanges commerciaux, touristiques et institutionnels entre la Tunisie et l’Irak. Les deux pays cherchent à renforcer leurs relations dans plusieurs secteurs, notamment le transport, le tourisme et les services.

D’après les informations relayées par l’ambassade tunisienne, les passagers souhaitant obtenir des renseignements complémentaires ou réserver des billets peuvent contacter le représentant local de la compagnie via WhatsApp.