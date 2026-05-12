La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzeri a affirmé que la Tunisie mise sur les startups pour bâtir un modèle de développement fondé sur l’innovation et la flexibilité, et ce en marge de sa participation au sommet “Africa Forward” (En avant l’Afrique) co-organisé par le Kenya et la France, les 11 et 12 mai 2026, à Nairobi.

Lors de rencontres avec des jeunes entrepreneurs tunisiens installés à l’étranger et des dirigeants de startups opérant dans des secteurs à haute valeur ajoutée, tenues à l’occasion du forum économique qu’a abrité l’université de Nairobi, Zenzeri a souligné que la transformation numérique est un levier essentiel pour l’économie nationale, étant donné son rôle dans la stimulation de l’investissement et l’amélioration du climat des affaires.

Elle a, à cet égard, mis l’accent sur la contribution des startups technologiques dont le rayonnement dépasse largement les frontières et dont les solutions s’exportent désormais auprès des plus grandes entreprises internationales.

Affirmant que le secteur des startups en Tunisie se distingue par sa capacité à attirer les compétences et à générer des emplois, la Cheffe du gouvernement a indiqué que les efforts se poursuivent pour améliorer le cadre législatif de l’investissement afin de l’adapter aux mutations technologiques et de bâtir un modèle de développement fondé sur l’innovation et la flexibilité.

Zenzeri a, par ailleurs rappelé que la Tunisie bénéficie déjà d’un positionnement solide dans les classements mondiaux concernant l’usage de l’intelligence artificielle (IA), appuyé par une infrastructure développée et un cadre juridique favorable.

Dans un entretien avec le président exécutif (CEO) et cofondateur d’InstaDeep, Karim Beguir, les échanges ont été axés sur l’importance de l’IA comme une opportunité majeure pour accélérer l’innovation et les projets à haute valeur ajoutée, notamment dans des domaines innovants.

L’entretien a également porté sur la nécessité d’investir dans des projets d’énergies renouvelables et de créer des centres de données modernes et économes en énergie, afin que l’IA devienne un véritable outil de développement et un levier économique et social. La Cheffe du gouvernement a, à ce titre, insisté sur l’importance d’un usage responsable et sécurisé de ces technologies.