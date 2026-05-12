La cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zenzri, a participé, mardi, à la séance inaugurale du Sommet Afrique-France, organisé sur le thème « Africa Forward : partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance », au Centre international de conférences Kenyatta, à Nairobi, la capitale de Kenya.

Zenzri a été accueillie à son arrivée par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et la Diaspora de la République du Kenya, Musalia Mudavadi, lit-on dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

Les travaux du sommet ont été ouverts par des allocutions du président kényan William Ruto, du président français Emmanuel Macron, du secrétaire général des Nations unies António Guterres ainsi que du président de l’Union africaine Évariste Ndayishimiye.

La cheffe du gouvernement effectue une visite officielle en République du Kenya les 10, 11 et 12 mai 2026, sur instruction du président de la République Kaïs Saïed, afin de participer aux travaux de ce sommet qui se tient les 11 et 12 mai 2026 à Nairobi.

À cette occasion, plusieurs séances plénières seront consacrées aux questions de la transition énergétique, de l’industrialisation verte, de la paix et de la sécurité, ainsi qu’à la réforme du système financier mondial.

Quatre sessions de dialogue sont également prévues autour du renforcement des systèmes nationaux de santé, du développement des capacités de production locale et régionale afin de consolider la souveraineté sanitaire du continent africain, du développement d’une agriculture durable à forte valeur ajoutée, de l’exploitation du potentiel de l’intelligence artificielle et des technologies numériques au service de la durabilité et de la croissance économique, ainsi que des perspectives de l’économie bleue.

Le sommet examinera également les moyens de mettre en place des partenariats économiques équilibrés, fondés notamment sur la promotion de l’innovation, le soutien à une croissance inclusive et la recherche de solutions concrètes aux défis communs.

La cheffe du gouvernement doit également tenir plusieurs rencontres bilatérales, parallèlement à sa participation aux séances plénières et aux dialogues thématiques.