Le Consulat général de Tunisie à Paris a indiqué mardi dans un communiqué que l’Office des Tunisiens à l’étranger met à la disposition des familles à faibles revenus composées de quatre personnes ou plus et souhaitant rentrer au pays cet été, des billets subventionnés sur les lignes de Tunisair et la Compagnie tunisienne de navigation (CTN).

Le Consulat a invité les familles à déposer rapidement leurs demandes afin de bénéficier du programme de billets subventionnés, soulignant que les réservations pour les vols à bord des lignes tunisiennes ont débuté hier lundi et se poursuivront jusqu’au 20 mai prochain, tandis que la période de réservation pour le transport maritime s’étend jusqu’au 15 juin prochain.

Cette mesure s’inscrit, selon un communiqué du consulat, dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres restreint présidé par la cheffe du gouvernement le 25 avril 2026, visant à faciliter le retour des Tunisiens de l’étranger vers leur pays d’origine pendant l’été 2026.

Le programme s’adresse aux familles composées de quatre personnes ou plus en leur permettant de bénéficier de réductions sur les billets de voyage, que ce soit à bord des navires Carthage et Tanit de la Compagnie tunisienne de navigation, ou sur les vols de la compagnie Tunisair.

Le consulat a précisé que les personnes souhaitant bénéficier de cette aide doivent déposer un dossier auprès du service social de la mission à Paris, comprenant les noms des membres de la famille concernés par le retour, les dates de voyage aller et retour, ainsi que les numéros de téléphone et adresses e-mail pour la prise de contact.

Il a également confirmé que les dossiers feront l’objet d’un examen visant à vérifier le respect des conditions d’éligibilité et la disponibilité des places dans les réservations proposées, avant l’octroi de l’accord définitif.

Elle a précisé que les familles voyageant par voie maritime bénéficieront d’une réduction directe sur le prix des billets à hauteur de 80 euros par personne au sein de la famille et 100 euros par personne remplissant les conditions requises. En ce qui concerne le transport aérien, il s’agit de 100 euros par personne au sein de la famille et 150 euros par personne remplissant les critères établis, à condition que les billets subventionnés soient utilisés pendant la période allant du 17 juin au 20 août 2026.