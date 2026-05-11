Dans une démarche qui renforce la position de la Tunisie comme destination tournée vers la transition énergétique et les technologies modernes, l’ouverture du premier showroom dédié à la marque mondiale « XPENG », spécialisée dans les voitures électriques et intelligentes, a été annoncée ce lundi lors d’une cérémonie officielle.

Le directeur général de « XPENG » en Tunisie, Mehdi Mahjoub, a déclaré en marge de l’inauguration que la marque ne propose pas de simples voitures électriques traditionnelles, mais une nouvelle génération de véhicules intelligents et connectés, entièrement basée sur les technologies d’intelligence artificielle (IA).

Il a précisé que ces véhicules se distinguent par des capacités avancées, notamment la conduite autonome, le stationnement automatique, ainsi que le contrôle intégral et la connexion directe via téléphone mobile.

XPENG entre sur le marché tunisien et ouvre de nouvelles perspectives pour la mobilité intelligente

Un complexe intégré aux standards internationaux

Le nouveau showroom « XPENG » s’étend sur une superficie totale de 2 400 m² répartis sur trois niveaux. Ce complexe comprend :

Un showroom moderne dédié aux nouveaux modèles.

Un centre avancé de service après-vente.

Un vaste entrepôt de pièces de rechange afin d’assurer la continuité du service et la qualité des prestations.

Mehdi Mahjoub a également dévoilé un ambitieux plan d’expansion visant à mettre en place un réseau de distribution couvrant plusieurs régions du pays. De nouvelles agences devraient ainsi ouvrir à Sousse et Sfax avant la fin de l’année.

Modèles disponibles et caractéristiques techniques

La marque lancera sur le marché tunisien trois principaux modèles : G6, G9 et P7+.

Cette gamme comprend des SUV de grande taille ainsi que des SUV coupé, avec plusieurs caractéristiques :

Une autonomie dépassant 500 km par charge.

Des versions à transmission intégrale (4×4) à hautes performances.

Plusieurs finitions : le modèle G6 sera proposé en trois finitions, tandis que les modèles G9 et P7+ seront disponibles en deux versions chacun afin de répondre aux différents besoins des clients.

Concernant l’aspect commercial, le directeur général a indiqué que des tarifs préférentiels seront proposés durant la phase de lancement pour les premières livraisons, invitant les Tunisiens à découvrir prochainement ces offres compétitives au showroom.