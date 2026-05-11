L’économie américaine continue de faire preuve d’une résilience notable face à un environnement mondial de plus en plus complexe et incertain. Cette solidité persiste malgré plusieurs facteurs défavorables, notamment une forte incertitude, des pressions inflationnistes persistantes et le risque de taux d’intérêt durablement élevés pesant sur le moral des ménages et leur pouvoir d’achat.

La montée des tensions géopolitiques — notamment le conflit en cours impliquant l’Iran et les différends commerciaux persistants — alimente une forte volatilité des prix des matières premières et perturbe les chaînes d’approvisionnement mondiales. La hausse des coûts du pétrole et du transport maritime se répercute directement sur les prix du transport, de l’énergie et des biens de consommation, augmentant les coûts de production des entreprises et réduisant le pouvoir d’achat réel des ménages. Ces évolutions devraient peser sur la dynamique de consommation dans les prochains mois, même si la demande reste soutenue par des fondamentaux solides.

Dans ce contexte, la consommation — qui représente près de 70 % du PIB américain — continue de progresser à un rythme modéré et demeure le principal moteur de l’activité économique. Bien que la croissance se soit normalisée après la forte expansion post-pandémie, les données récentes indiquent encore une dynamique stable des dépenses des ménages. Les dépenses de consommation personnelles réelles ont notamment progressé à un rythme annualisé d’environ 2 à 3 % au cours des derniers trimestres, tandis que les volumes des ventes au détail restent supérieurs à leur tendance d’avant-pandémie. Toutefois, l’intensification des vents contraires et les pressions croissantes sur le pouvoir d’achat mettront à l’épreuve la solidité de la demande des consommateurs dans les prochains trimestres.

Trois principaux facteurs soutiennent actuellement la demande des ménages américains.

Premièrement, le marché du travail reste globalement robuste malgré un ralentissement modéré des créations d’emplois. Le taux de chômage a légèrement augmenté pour atteindre environ 4,3 % après des points bas historiques, mais il demeure dans une fourchette généralement associée à un marché de l’emploi équilibré. Dans le même temps, la progression des salaires continue de dépasser l’inflation, avec des salaires réels en hausse d’environ 1 à 2 % en glissement annuel ces derniers mois, renforçant ainsi le pouvoir d’achat des ménages. Les indicateurs à haute fréquence confirment également cette résilience, les nouvelles demandes d’allocations chômage restant faibles selon les standards historiques. La croissance de la consommation demeure ainsi soutenue par les revenus des ménages.

Deuxièmement, les bilans des ménages constituent toujours un pilier essentiel de la consommation grâce à des valorisations d’actifs élevées. Les ménages américains continuent de bénéficier d’un niveau important de richesse nette, notamment via les marchés boursiers et immobiliers, la richesse nette totale des ménages dépassant les 180 000 milliards de dollars ces derniers trimestres. Les solides bénéfices des entreprises ont renforcé cette tendance, propulsant les principaux indices boursiers américains à des niveaux records et soutenant la richesse des ménages. Par ailleurs, les prix de l’immobilier restent élevés en raison d’une offre limitée et d’une demande soutenue. Ces facteurs produisent des effets de richesse positifs qui encouragent les dépenses, en particulier parmi les ménages à hauts revenus, détenteurs d’une part disproportionnée des actifs financiers. La solidité des bilans continue ainsi d’amortir la hausse des coûts et de soutenir la dynamique globale de consommation.

Troisièmement, l’accès au crédit continue de soutenir les dépenses des ménages en offrant un amortisseur supplémentaire à la consommation. L’encours du crédit à la consommation reste élevé, dépassant les 5 000 milliards de dollars, tandis que les soldes des cartes de crédit ont franchi le seuil des 1 000 milliards de dollars ces derniers trimestres. Cette progression de l’endettement a contribué à maintenir la consommation, notamment chez les ménages confrontés à des contraintes de liquidité. Les flux de crédit restent dynamiques dans plusieurs segments clés, notamment les cartes de crédit et les prêts automobiles, reflétant une demande de financement toujours soutenue. La large disponibilité du crédit permet également aux ménages de lisser leurs dépenses dans le temps malgré les pressions sur les coûts. Le crédit demeure donc un canal essentiel pour soutenir la solidité et la continuité de la demande des consommateurs américains.

Dans l’ensemble, la demande des consommateurs américains continue de faire preuve d’une résilience notable, soutenue par la solidité du marché du travail, des bilans des ménages robustes et un accès continu au crédit. Ces facteurs permettent à la consommation de rester le principal moteur de l’activité économique malgré un environnement mondial difficile. Même si l’incertitude élevée et la hausse des coûts devraient mettre la demande sous pression, la combinaison de la croissance des revenus, des effets de richesse et de la disponibilité du crédit devrait continuer à offrir un socle solide aux dépenses des ménages à court terme.

Source : QNB Economics, 10 mai 2026.