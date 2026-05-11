Le portefeuille MyInvestia boucle la semaine du 4 au 8 mai 2026 sur une nouvelle accélération haussière, dans un marché tunisien porté par un puissant retour des flux acheteurs. La valorisation atteint désormais 55 516 DT, soit une performance globale de +11,03%, permettant au portefeuille de consolider sa place dans le haut du classement général avec un rang de 331e sur 14 120 participants.

La semaine aura été marquée par une véritable phase d’euphorie boursière à Tunis. Le Tunindex a progressé de +2,92%, franchissant la barre symbolique des 16 500 points, tandis que le Tunindex20 a gagné +2,79%. La performance annuelle des indices atteint désormais des niveaux exceptionnels : +22,88% pour le Tunindex et +22,44% pour le Tunindex20.

SOTUVER écrase le marché

La star absolue du portefeuille reste incontestablement SOTUVER, dont la progression atteint désormais +62,4% avec plus de 3 076 DT de gains latents.

Le titre confirme son leadership sur l’ensemble de la cote tunisienne. Selon la chronique hebdomadaire de la BVMT, SOTUVER a été la valeur la plus active du marché avec plus de 6,1 MDT échangés sur la semaine.

Cette domination des flux valide pleinement le positionnement offensif adopté depuis mars sur la valeur verrière.

Mais cette situation crée désormais un nouveau défi : SOTUVER devient progressivement une position de surperformance extrême, exposée à des prises de bénéfices brutales en cas de retournement du momentum.

Les financières reprennent le contrôle du marché

L’autre moteur de la semaine reste le spectaculaire réveil des financières.

Le secteur des services financiers signe la meilleure performance sectorielle hebdomadaire avec +5,85%, devant les services aux consommateurs et la distribution.

Dans le portefeuille :

Amen Bank : +15,94%

BIAT : +12,65%

ATL : +20,13%

Ces trois lignes deviennent désormais des piliers majeurs de la performance globale.

L’exposition bancaire du portefeuille commence à produire pleinement ses effets grâce à la rotation sectorielle actuellement observée sur la cote tunisienne.

ONE TECH et Poulina confirment leur rôle stratégique

Le portefeuille bénéficie également du maintien du momentum sur :

ONE TECH HOLDING : +10,68%

POULINA GROUP HOLDING : +18,74%

La BVMT confirme d’ailleurs qu’ONE TECH et PGH figurent parmi les valeurs les plus actives du marché principal en capitaux échangés.

La stratégie engagée ces dernières semaines apparaît désormais très claire :

👉 privilégier les grandes capitalisations liquides capables d’attirer les flux institutionnels.

TPR déçoit encore, mais le potentiel reste intact

Le principal point faible du portefeuille devient désormais TPR, qui recule à -2,08% malgré le rally général du marché.

Pour autant, la lecture stratégique reste plus nuancée. TPR conserve :

un profil industriel solide,

un PER attractif,

et une présence importante dans plusieurs portefeuilles types du marché.

Le titre pourrait devenir un dossier de rattrapage si la rotation industrielle se poursuit.

Le cash fond, la stratégie change de nature

Les liquidités tombent désormais à 2 988 DT, contre plus de 10 000 DT quelques séances auparavant.

Ce point est stratégique.

Le portefeuille entre dans une nouvelle phase :

moins d’arbitrages massifs,

davantage de gestion tactique,

plus de surveillance du risque.

À ce stade, la priorité devient :

protéger les gains accumulés,

éviter les excès de concentration,

et gérer les prises de bénéfices potentielles.

Lecture

Le portefeuille n’est plus un outsider.

Avec plus de +11% de performance, après 9 semaines, et un classement désormais proche du Top 300, il entre clairement dans la catégorie des portefeuilles dominants du concours.

Le pari industriel engagé depuis mars a été gagné.

La prochaine bataille sera différente :

👉 préserver l’avance sans casser le momentum.

Car dans un marché tunisien devenu très haussier, le vrai risque n’est plus l’absence de performance.

C’est désormais l’excès de confiance.