Bourse Portefeuille Virtuel 08-05-2026

Chaque jour, un portefeuille virtuel géré (depuis le 2 mars et pour 3 mois) dans des conditions proches de celles du marché. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé. À travers la plateforme Myinvestia, WMC documente, séance après séance, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité. Avertissement : Ces analyses et simulations sont publiées à des fins purement informatives et pédagogiques. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ou une recommandation financière. Les données sources restent la propriété exclusive de leurs émetteurs respectifs.