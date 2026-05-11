Les prix du pétrole ont nettement progressé avant l’ouverture des marchés asiatiques, portés par une dynamique haussière sur les deux principales références internationales.

Le baril de Brent, référence mondiale pour livraison en juillet, enregistrait une hausse de 2,69 %, atteignant 104,01 dollars. Cette évolution traduit un regain des tensions sur le marché de l’énergie, dans un contexte de volatilité persistante des cours.

De son côté, le West Texas Intermediate (WTI), référence américaine pour livraison en juin, progressait de 2,54 %, s’établissant à 97,84 dollars le baril. La tendance est similaire à celle observée sur le Brent, confirmant une orientation haussière du marché pétrolier.

Cette progression simultanée des deux indices intervient dans un environnement marqué par des incertitudes sur l’offre et la demande mondiale, qui continuent d’influencer les échanges avant l’ouverture des marchés en Asie.