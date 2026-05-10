Le transport aérien en Afrique du Nord est à la croisée des chemins, oscillant entre protectionnisme étatique et velléités de libéralisation. Si le Maroc a transformé son paysage grâce à l’Open Sky dès 2006, la Tunisie et l’Algérie maintiennent des modèles plus centralisés, centrés sur des compagnies nationales historiques en pleine restructuration.

État des Lieux : Le Paradoxe Tunisien

En Tunisie, le secteur est dominé par Tunisair, le porte-drapeau national. Malgré une flotte vieillissante et des défis financiers structurels, la compagnie reste le pilier de la connectivité du pays.

Infrastructures : Le pays dispose d’un maillage dense avec 9 aéroports internationaux. L’aéroport de Tunis-Carthage , bien que saturé, reste le hub principal, tandis qu’Enfidha-Hammamet peine à atteindre son plein potentiel hors saison touristique.

Enjeux du Low-Cost : Contrairement à ses voisins, la Tunisie n’a pas encore ratifié l’accord d’Open Sky avec l’Union Européenne. Ce blocage freine l’entrée massive des géants européens (Ryanair, EasyJet) mais protège temporairement Tunisair d’une concurrence frontale.

Acteurs Privés : L’émergence de Nouvelair comme alternative solide montre la vitalité du segment privé, particulièrement sur les lignes européennes et le trafic affinitaire.

Dynamiques Régionales (Maghreb)

L’Afrique du Nord bénéficie d’une position géographique stratégique — un “pont” naturel entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne.

Pays Stratégie Dominante Hub Principal Maroc Open Sky & Hub de transit Casablanca (CMN) Algérie Souveraineté & Domestique fort Alger (ALG) Tunisie Mixte : Tourisme & Affinitaire Tunis (TUN) Égypte Hub Global & Tourisme massif Le Caire (CAI)

L’analyse de l’expert : L’avenir de l’aérien tunisien dépend de sa capacité à réformer Tunisair tout en ouvrant progressivement son ciel. Le statu quo actuel limite la croissance du PIB touristique, qui reste le moteur de l’économie nationale.

L’accord d’Open Sky avec l’Union Européenne est un serpent de mer de l’économie tunisienne. Paraphé techniquement en 2017 mais jamais ratifié, il propose une libéralisation totale du ciel, supprimant les restrictions de fréquences et de capacités entre la Tunisie et l’Europe.