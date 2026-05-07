« Notre engagement en Tunisie est stratégique, profond et fondé sur une vision partagée », a déclaré Giuseppe Perrone, ambassadeur de l’Union européenne lors d’une conférence de presse, organisée jeudi 7 mai à Tunis, en marge de la Journée de l’Europe célébrée le 9 mai. Une occasion de lever le voile sur la cartographie de coopération tuniso-européenne, soit une fenêtre claire sur l’étendue des actions engagées en Tunisie. On y révèle 88 projets en cours portés par 1,350 milliards d’euros d’engagements, 3.500 entreprises européennes implantées et 480.000 emplois soutenus.

La conférence de presse organisée le 7 mai à Tunis n’avait rien d’un exercice protocolaire. Giuseppe Perrone, ambassadeur de l’Union européenne, a tenu à replacer la coopération dans une perspective durable : « Notre engagement en Tunisie dépasse les cycles politiques et s’enracine dans les liens économiques, sociaux et culturels entre nos sociétés », a-t-il déclaré.

Ce rappel intervient dans un contexte où la Tunisie explore de nouveaux partenaires internationaux. L’UE répond en soulignant la singularité d’une relation construite sur plusieurs décennies.

Une cartographie pensée pour la transparence et la lisibilité

La nouvelle cartographie de coopération, entièrement repensée, offre une vision claire de l’action européenne en Tunisie. Elle permet de :

Parcourir les projets par thématique (éducation, agriculture, environnement, santé, numérique, gouvernance…) ;

Consulter les budgets, les partenaires, les objectifs et les résultats ;

Visualiser les projets région par région ;

Accéder aux actualités et aux contenus produits dans le cadre des programmes.

« Cette cartographie est conçue pour vous, journalistes, mais aussi pour les chercheurs et les citoyens. Elle donne accès à une information fiable et actualisée », a expliqué Faten M’Tir, Coordinatrice Communication au sein de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie

1,350 milliard d’euros engagés : un poids économique majeur

Les chiffres, cités plus haut et dévoilés par l’ambassadeur, sont sans équivoque :

Ils confirment la place centrale de l’UE dans l’économie tunisienne. « Ce niveau d’engagement montre la profondeur de notre partenariat. Il ne s’agit pas d’interventions ponctuelles, mais d’un travail de long terme », a insisté Perrone.

Des résultats concrets sur le terrain

L’UE met en avant des exemples tangibles :

À Moknine, les potiers ont doublé leurs exportations en cinq ans grâce à un programme financé par l’UE et mis en œuvre par l’ONUDI.

Dans le Sud, les producteurs d’alfa ont triplé leur chiffre d’affaires.

Dans l’artisanat, la structuration des filières a permis de créer des emplois décents et de renforcer la compétitivité des artisans tunisiens.

Dans les médias, le programme P2 a soutenu la presse indépendante et la lutte contre la désinformation.

Pour Tom Schwanden, responsable de la coopération : « Nous sommes dans une logique gagnant-gagnant. L’Europe bénéficie de produits tunisiens de qualité, et la Tunisie bénéficie d’emplois, de valeur ajoutée et de stabilité économique. »

Un message politique dans un monde fragmenté

Au-delà de la transparence, cette cartographie porte un message stratégique : l’UE veut rappeler qu’elle reste le partenaire le plus structurant de la Tunisie.

Quelques chiffres suffisent à le démontrer :

70 % du commerce extérieur tunisien se fait avec l’UE ;

La Tunisie a une balance commerciale excédentaire avec l’Europe ;

90 % des nouveaux investissements étrangers proviennent de l’UE.

Dans un monde où les chaînes de valeur se fragmentent, l’UE met en avant un atout décisif: la fiabilité. « Dans un monde instable, l’Union européenne reste un partenaire attaché au multilatéralisme, au libre commerce et aux droits humains », a rappelé Perrone.

Une coopération assumée, lisible et durable

Avec cette cartographie, l’Union européenne ne se contente pas de rendre ses financements visibles. Elle affirme une volonté : inscrire son partenariat avec la Tunisie dans la durée, le moderniser, le rendre plus lisible et plus proche des citoyens. A suivre…

Amel Belhadj Ali