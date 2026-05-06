Les députés de la Commission de l’investissement et de la coopération internationale du Conseil national des régions et des districts (CNRD) ont souligné, mercredi, l’impératif de placer les considérations environnementales au cœur des projets de développement des énergies renouvelables.

S’exprimant lors d’une séance d’audition du ministre de l’Environnement, Habib Abid, consacrée à l’examen de cinq projets de centrales photovoltaïques récemment approuvés par l’ARP, les députés ont insisté sur l’importance d’adopter une approche intégrée garantissant l’équilibre entre les exigences du développement économique et la préservation de l’environnement.

Rappelons que l’ARP a adopté, fin avril dernier, cinq projets de loi portant sur des conventions de concession pour la production d’électricité solaire. Ces projets concernent les centrales d’El Khobna (Sidi Bouzid), de Mezzouna (Sidi Bouzid), d’El Ksar (Gafsa), de Segdoud (Gafsa) et de Menzel Habib dans le gouvernorat de Gabès.

Reconnaissant l’apport de ces centrales en matière de transition énergétique et de réduction du déficit énergétique, les députés ont appelé à bien étudier tous les aspects relatifs à ces investissements afin de garantir la protection des droits des générations actuelles futures. Ils ont, à ce titre, mis l’accent sur la nécessité de prévoir les mécanismes de contrôle et les garanties de durabilité et de suivi des infrastructures à mettre en place dans le cadre de ces projets afin de s’assurer du respect des normes environnementales.

Réagissant aux interventions des députés, le ministre de l’Environnement a rappelé que ces projets s’inscrivent dans une vision globale visant à réduire de 50 % la consommation d’énergie primaire en Tunisie d’ici 2035. Cette stratégie repose sur l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’encouragement de l’utilisation d’équipements économes et le soutien à la mobilité électrique. À plus long terme, la Tunisie ambitionne d’atteindre une production massive d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici 2050.

Le ministre a, par ailleurs, déclaré que les investissements relatifs aux nouvelles centrales solaires visent à contribuer à stabiliser les équilibres financiers et énergétiques en abaissant le coût de production de l’électricité par rapport aux énergies conventionnelles basées sur le gaz et le pétrole importés, précisant, à titre d’exemple, qu’une seule de ces centrales peut alimenter environ 40 000 familles en électricité, ce qui reflète l’impact économique et social de ces projets.