La Banque Centrale de Tunisie appelle les banques, l’Office national des postes et les établissements de paiement à adopter une identité visuelle unifiée pour promouvoir le paiement mobile. Cette orientation figure dans la note n°2026-132 du 5 mai 2026, consacrée au déploiement du label national « TUNPAY ».

Ce label a été instauré dans le cadre de la stratégie de développement des paiements digitaux conduite par la Banque Centrale de Tunisie. Il vise à accompagner la promotion et la généralisation des usages du paiement digital, notamment à travers le paiement mobile.

Une identité visuelle nationale

Selon la note, « TUNPAY » a été mis en place en concertation avec la Société Monétique Tunisie, en sa qualité de gestionnaire du système de paiement mobile en Tunisie. L’objectif consiste à unifier l’identité visuelle du paiement mobile, à faciliter l’identification des points d’acceptation et à renforcer la confiance des utilisateurs.

La Banque Centrale de Tunisie invite les émetteurs de wallets mobiles à adopter ce label comme « identité visuelle nationale ». Cette invitation concerne les banques, la Poste et les établissements de paiement.

Le label doit être déployé sur l’ensemble de leurs réseaux. Il doit aussi être intégré à leurs canaux et supports digitaux, ainsi qu’au niveau de tous les points d’acceptation. La note cite les commerçants, les agences et les agents de paiement.

Déploiement et communication ciblée

La BCT indique que le déploiement de « TUNPAY » doit s’accompagner d’une communication ciblée auprès du public. Cette communication doit présenter le label comme un repère de confiance, de simplicité et de fiabilité.

La note souligne que l’adoption et la promotion concertée du label constituent un levier pour renforcer la confiance des utilisateurs et accélérer l’adoption du paiement mobile à l’échelle nationale.

Un prototype annexé à la note

L’annexe de la note présente le prototype du label national du paiement mobile. Il affiche la mention « TUNPAY » ainsi que l’indication « Point d’Acceptation Wallet », accompagnée d’une version en arabe.