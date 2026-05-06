L’optimisme prévaut à la Bourse de Tunis. L’indice de référence poursuit mercredi sur sa lancée, inscrivant au terme de la séance une embellie de 1,2 % à 16 416,41 points, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Les échanges ont été relativement soutenus sur la séance, atteignant 18,7 MD. Ce montant tient compte de la réalisation de deux transactions de blocs, portant sur le titre TELNET HOLDING, et ce, pour une enveloppe globale de 3,5 MD.

Le titre SOTUVER continue d’avoir le vent en poupe sur le marché. L’action du champion national de l’industrie du verre creux s’est envolée de 5,8 % à 26,350 D, tout en animant le marché avec des échanges de 2,1 MD. Le titre ASSURANCES MAGHREBIA s’est aussi bien comporté sur la séance.

L’action de la compagnie d’assurance multi branches a signé une avancée de 5,3 % à 79,300 D. La valeur a été échangée seulement sur la séance.

Le titre STIP a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie s’est délestée de 4,4 % à 10,770 D. La valeur a drainé un flux très réduit de mille dinars sur la séance.

Le titre NEW BODY LINE n’a pas réussi à se distinguer sur la séance. L’action du spécialiste des vêtements intelligents a essuyé une régression de 4,2 % à 3,690 D. La valeur a mobilisé des volumes relativement limités de 112 mille dinars sur la séance.

Le titre TELNET HOLDING a chapeauté le palmarès des échanges sur la séance. L’action du spécialiste de l’ingénierie et du conseil en technologie a légèrement baissé de 0,9 % à 10,600 D.

Grâce aux deux transactions de blocs susmentionnées, la valeur a alimenté le marché avec des capitaux assez garnis de 4,1 MD.