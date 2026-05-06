Un label national unique, Â« TUNPAY Â», a Ã©tÃ© instaurÃ© par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et en concertation avec la SociÃ©tÃ© MonÃ©tique Tunisie (SMT), en sa qualitÃ© de gestionnaire du systÃ¨me de paiement mobile en Tunisie. L’objectif estÂ dâ€™unifier son identitÃ© visuelle, faciliter lâ€™identification de ses points dâ€™acceptation et de renforcer la confiance de ses utilisateurs.

Dâ€™aprÃ¨s une note publiÃ©e le 5 mai 2026 par la BCT etÂ adressÃ©eÂ aux banques, Ã lâ€™office national des postes et aux Ã©tablissements de paiement, ce label incarne lâ€™innovation, la sÃ©curitÃ© et lâ€™accessibilitÃ© du paiement mobile en Tunisie, au service dâ€™un Ã©cosystÃ¨me moderne, inclusif et durable.

Ã€ cet effet, les Ã©metteurs de wallets mobiles Ã savoir, les banques, la Poste et les Ã©tablissements de paiement, sont invitÃ©s Ã adopter ce label comme Â« identitÃ© visuelle nationale Â» et Ã le dÃ©ployer sur lâ€™ensemble de leur rÃ©seau, en lâ€™intÃ©grant Ã leurs canaux et supports digitaux, ainsi, quâ€™au niveau de tous leurs points dâ€™acceptation (commerÃ§ants, agences et agents de paiement).

Â«Â Afin dâ€™assurer une diffusion structurÃ©e de ce label auprÃ¨s du public, son dÃ©ploiement doit sâ€™accompagner dâ€™une communication ciblÃ©e valorisant Â« TUNPAY Â»comme un repÃ¨re de confiance, de simplicitÃ© et de fiabilitÃ©Â Â», a prÃ©cisÃ© lâ€™institut dâ€™Ã©mission.

Et de poursuivre que lâ€™adoption et la promotion concertÃ©e de ce label constituent un levier essentiel pour renforcer la confiance des utilisateurs et accÃ©lÃ©rer lâ€™adoption du paiement mobile Ã lâ€™Ã©chelle nationale.

La BCT a fait savoir, en outre, que lâ€™instauration du label Â«Â TUNPAYÂ Â» sâ€™inscrit dans le cadre de sa stratÃ©gie de dÃ©veloppement des paiements digitaux, tout en Å“uvrant Ã la promotion et Ã la gÃ©nÃ©ralisation des usages du paiement digital, notamment, Ã travers le dÃ©ploiement du paiement mobile.