Afef Chachi Tayari, cheffe de cabinet du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, a été habilitée à signer par délégation du ministre chargé à titre temporaire de diriger le département, Slah Zouari, les actes relevant du domaine disciplinaire, selon un arrêté de ce dernier publié, mardi, au Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Cette délégation de signature couvre les rapports de traduction devant le conseil de discipline ainsi que les arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires. Elle ne s’étend toutefois pas aux arrêtés de révocation, qui restent de la compétence exclusive du ministre chargé à titre temporaire de diriger le ministère.