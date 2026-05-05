Les données présentées, lors d’une séance de la Commission de l’Investissement et de la Coopération Internationale, au sein du Conseil National des Régions et des Districts (CNRD), ont révélé que la situation énergétique en Tunisie, incite à la conclusion d’accords de concession pour la production d’électricité à partir des énergies renouvelables, notamment, l’énergie solaire.

De même, les chiffres présentés par le Secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, indiquent que les ressources nationales en énergie primaire ont baissé, passant de 8,3 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) en 2010 à environ 3,4 millions de TEP en 2025.

Parallèlement, la consommation a gardé un niveau élevé, atteignant 9,7 millions de TEP. Ce déséquilibre a entraîné un déficit énergétique estimé à environ 6,3 millions de TEP, soit près de 65 % des besoins nationaux.

La balance commerciale énergétique a, également, enregistré un déficit de 11 023 millions de dinars(MD) en 2025 tandis que les subventions énergétiques ont augmenté à plus de 7 000 MD, ce qui reflète une pression sur les finances publiques.

Dans ce contexte, le Ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et le Secrétaire d’État chargé de la Transition Énergétique, Wael Chouchane, ont affirmé que le recours aux accords de concession pour les projets d’énergie solaire n’est plus une option, mais une nécessité stratégique.

Cette démarche vise à réduire la dépendance au gaz naturel, lequel constitue la principale source de production d’électricité en Tunisie, d’autant plus que son coût est élevé par rapport à l’énergie solaire à coût compétitif.

Ces accords visent à attirer des investissements privés pour la réalisation de centrales photovoltaïques avec des contrats à long terme, tout en contribuant à la réduction des coûts de production, à la diminution des importations énergétiques et à l’amélioration des équilibres financiers.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une vision nationale visant à renforcer la sécurité énergétique et à réaliser une transition durable vers les énergies propres.