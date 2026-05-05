Une séance de dédicace du livre “Le président Foued Mebazaa entre deux révolutions 1952–2011” s’est déroulée, samedi, dans le cadre de la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis.

Cet ouvrage, signé par la journaliste Fatma Ben Abdallah Karray, se présente comme une fresque dialoguée, tissée à partir d’une série d’entretiens qu’elle a menés avec l’ancien président, feu Foued Mebazaa. À travers ces échanges, l’autrice restitue la parole d’un homme d’Etat qui se retrouva au cœur de l’histoire, assumant la direction du pays durant la délicate période de transition qui suivit la révolution tunisienne, de janvier à décembre 2011.

Mais ce témoignage ne se limite pas à cet épisode charnière. Il embrasse l’ensemble d’un parcours politique dense et pluriel. Foued Mebazaa y revient notamment sur les responsabilités majeures qu’il a exercées tout au long de sa carrière, parmi lesquelles la présidence de la Chambre des députés, fonction qu’il occupa de 1997 jusqu’à son accession à la magistrature suprême par intérim. À travers ses souvenirs, ses analyses et ses confidences, se dessine ainsi le portrait d’un acteur clé de la vie politique tunisienne, témoin privilégié des mutations profondes qu’a connues le pays.

Dans sa présentation de cet ouvrage de 294 pages, l’éditeur Mohamed Salah Bettaïeb souligne que la publication de ces entretiens répond à un vœu explicitement formulé par Foued Mebazaa lui-même en 2024, comme une manière de fixer, de son vivant, la mémoire d’un itinéraire politique exceptionnel. Réalisés entre 2022 et 2023, ces dialogues furent publiés quotidiennement dans les colonnes du journal Echourouk, du 11 janvier au 17 août 2023. Au fil de ces échanges, Foued Mebazaa évoque les jalons de sa vie, retrace son parcours et livre un témoignage précieux de l’histoire contemporaine de la Tunisie.

Foued Mebazaa y revisite les étapes marquantes de sa vie politique, depuis ses débuts jusqu’aux plus hautes fonctions qu’il a occupées, tout en éclairant les arcanes du pouvoir et les circonstances souvent complexes dans lesquelles se prennent les décisions politiques. Plus qu’un simple récit de vie, ces entretiens constituent un témoignage de première main sur une séquence décisive de l’histoire contemporaine de la Tunisie, dont il fut à la fois acteur et observateur privilégié.

Sur la quatrième de couverture, Fatma Karray dévoile les coulisses de ces entretiens, depuis leur genèse, alors qu’ils n’étaient encore qu’une idée inscrite dans la série “Mémoires d’un homme politique dans Echourouk” qu’elle rédigeait. Elle y rappelle la promesse de Foued Mebazaa en 2009 de lui accorder un entretien retraçant son parcours “lorsqu’il quitterait toute activité politique”.

Quant au titre de l’ouvrage, qui met en regard deux révolutions, l’autrice en précise la résonance en indiquant qu’il renvoie aux événements du 18 janvier 1952 et du 14 janvier 2011. Deux dates majeures, inscrites au cœur de l’histoire tunisienne, que Foued Mebazaa a connues à des âges et dans des contextes différents : d’abord en témoin d’une nation en lutte pour son émancipation, puis en acteur de premier plan lors d’un moment décisif de refondation politique. Par ce choix, le titre confère au récit une profondeur singulière, tissant un fil entre deux époques et donnant à voir la continuité d’un engagement au long cours.

Publié aux éditions “Alif” à l’occasion du premier anniversaire de la disparition de Foued Mebazaa, survenue le 23 avril 2025, l’ouvrage s’inscrit également dans une démarche mémorielle. La séance de dédicace, organisée au stand de la maison Cérès Éditions, a réuni un public nombreux, composé de lecteurs, de chercheurs et d’observateurs de la scène politique.