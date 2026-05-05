L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) appelle à une revalorisation des prix d’achat des céréales à la production, afin de compenser la hausse soutenue des coûts et la flambée des cours internationaux, et de préserver un minimum de viabilité économique pour les agriculteurs.

Réuni le 2 mai en session élargie, son bureau exécutif a souligné l’urgence de préparer efficacement la saison des moissons, en mobilisant les moyens logistiques et organisationnels nécessaires. Il a, dans ce cadre, préconisé davantage de flexibilité dans la « grille de calibrage », pointant la pénurie aiguë d’ammonitrate, susceptible d’accroître le taux d’éclatement des grains et d’altérer la qualité des récoltes.

L’organisation a également recommandé de prolonger les délais de la « prime de livraison rapide » jusqu’à fin août pour l’orge, et jusqu’à fin septembre pour le blé dur et le blé tendre, en raison de conditions climatiques marquées par des pluies répétées et une humidité élevée, de nature à retarder les moissons.

Par ailleurs, l’UTAP a appelé à intensifier les opérations de débroussaillage le long des routes pour prévenir les incendies, tout en plaidant pour un renforcement des dispositifs de sécurité face à la recrudescence des vols de bétail, qui causent d’importants préjudices aux éleveurs dans plusieurs régions.

S’agissant de la pêche, le bureau exécutif a exprimé sa vive inquiétude face à la dégradation de la situation des professionnels. Il a dénoncé « la persistance d’approches unilatérales » dans la prise de décision, au détriment des propositions des acteurs du secteur, et a plaidé pour la mise en place d’une couverture sociale globale pour les marins-pêcheurs, incluant des pensions de retraite équitables, ainsi que pour la simplification de procédures administratives jugées contraignantes.

L’UTAP a, enfin, insisté sur la nécessité d’adopter une approche participative intégrée, ancrée dans les réalités du terrain, afin de renforcer la résilience des secteurs agricole et halieutique et de consolider la sécurité alimentaire nationale.