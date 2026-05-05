Le marché boursier a entamé la semaine dans le vert. Le benchmark s’est hissé de 0,61 % à 16 154,95 points dans un volume garni de 9,7 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre POULINA GROUP HOLDING a chapeauté le palmarès des échanges en alimentant le marché avec des capitaux de 1,4 MD sur la séance, soit 14 % du volume transigé sur la cote. La valeur a fait du surplace à 26,950 D.

Le titre SOTETEL s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume relativement soutenu de 639 mille dinars, l’action s’est appréciée de 5,9 % à 10,740 D.

Le titre STB a figuré parmi les meilleures hausses de la séance. L’action de la banque publique a enregistré un bond de 3 % à 4,740 D en alimentant le marché avec des capitaux de 189 mille dinars sur la séance.

Le titre ESSOUKNA a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un modeste flux de 12 mille dinars, l’action a trébuché de -4,6 % à 3,710 D.

Le titre CARTHAGE CEMENT a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a reculé de -3,2 % à 1,880 D. La valeur a amassé un volume global de 426 mille dinars sur la séance.