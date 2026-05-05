Le temps sera, mardi, partiellement nuageux sur la plupart des régions, avec une évolution progressive vers un ciel plus chargé au Nord-Ouest, où des pluies éparses sont attendues, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Vents soutenus et visibilité réduite dans le Sud

Le vent soufflera du sud-est au Nord et au Centre, et du secteur Est au Sud. Il sera relativement fort à localement fort près des côtes Est et sur le Sud. Ces conditions favoriseront des tourbillons de sable locaux, entraînant une baisse de la visibilité horizontale, notamment dans les régions méridionales. Ailleurs, le vent restera faible à modéré.

Mer agitée sur les côtes

La mer sera agitée et localement très agitée, en particulier sur les côtes exposées aux vents soutenus. Cette situation pourrait impacter les activités maritimes.

Températures en légère hausse

Les températures enregistreront une légère hausse. Les maximales varieront entre 21 et 24 degrés près des côtes Est et sur les hauteurs. Elles oscilleront entre 26 et 32 degrés sur le reste du pays. Dans le Sud-Ouest, le mercure atteindra 35 degrés, et jusqu’à 37 degrés dans l’extrême Sud.