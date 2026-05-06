De nombreux entrepreneurs, représentants institutionnels et entreprises italiennes ont pris part, lundi, à Pérouse (en Italie), à l’événement « Country Presentation Tunisia », illustrant l’intérêt pour le marché tunisien et les opportunités de coopération.

D’après un communiqué, publié mardi, par la Chambre Tuniso-Italienne de Commerce et d’Industrie (CTICI), les échanges lors de cette journée dédiée aux “Opportunités d’investissement, de commerce et de coopération entre la Tunisie et la région de l’Ombrie”, ont mis en lumière le potentiel économique de la Tunisie ainsi que les opportunités d’investissement, de partenariat et de développement des échanges, notamment avec cette région de l’Italie.

À l’issue de la rencontre, des témoignages d’entreprises italiennes implantées en Tunisie ont été présentés, mettant en avant des expériences concrètes de coopération réussie.

Cet évènement, qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés en vue de la promotion de la destination économique tunisienne et du renforcement des relations entre la Tunisie et l’Italie, est organisé par l’Ambassade de la République Tunisienne à Rome, en partenariat avec la Chambre de Commerce de l’Ombrie et en collaboration avec la CTICI, le CEPEX et la FIPA.