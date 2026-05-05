Le marché boursier poursuit sa tendance haussière. Le TUNINDEX a progressé, mardi, de 0,42 %, à 16 222,2 points, dans un volume de 11,1 MD. La séance n’a enregistré aucune transaction de blocs, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTETEL a affiché une bonne prestation sur la séance. L’action a signé une progression de 5,7 % à 11, 350 D. La valeur a drainé un flux soutenu de 736 mille dinars sur la séance.

Le titre STIP a accusé la moins bonne performance de la séance. L’action a reculé de -4,5 % à 11,270 D, tout en alimentant le marché avec un volume réduit de 2 mille dinars.

Le titre BEST LEASE a terminé la séance sur une note négative. L’action a fléchi de -4,3 % à 2,440 D. La valeur a mobilisé des échanges réduits de 12 mille dinars sur la séance.

Le titre SOTUVER a chapeauté le palmarès de la cote. L’action s’est appréciée de 5,1 % à 24,900 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,3 MD sur la séance.