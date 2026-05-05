La Bourse de Tunis a terminé le mois d’avril 2026 sur une tendance nettement haussière, portée par une progression du Tunindex à 16.057,76 points, soit +4,51 % sur le mois et +19,39 % depuis le début de l’année. Le Tunindex20 confirme le mouvement avec 7.117,23 points, en hausse de +4,44 % sur le mois et +19,11 % en YTD. La liquidité s’est nettement renforcée, avec 794 998 291 TND traités sur la cote de la Bourse. Le momentum sectoriel est dominé par les industries, l’agro-alimentaire et boissons et les assurances, tandis que les matériaux de base restent le principal point faible.

ANALYSE TOP-DOWN — Indices & rythme

Le Tunindex termine avril 2026 à 16.057,76 points, contre 15 351,16 points en début de mois, avec une variation mensuelle de +4,51 % et une performance annuelle de +19,39 %. Le marché conserve donc un biais technique positif, marqué par une succession de séances majoritairement haussières et une accélération en fin de mois.

Le Tunindex20 clôture à 7.117,23 points, avec une variation mensuelle de +4,44 % et une performance annuelle de +19,11 %. La progression parallèle du Tunindex et du Tunindex20 montre que la hausse ne se limite pas aux petites capitalisations : elle touche également les grandes valeurs de la cote.

Repères techniques mensuels :

Tunindex : support mensuel observé à 15.295,99 points ; résistance mensuelle à 16.057,76 points.

Tunindex20 : support mensuel observé à 6.790,18 points ; résistance mensuelle à 7.117,23 points.

Ces niveaux sont des repères techniques mensuels déduits uniquement des plus bas et plus hauts observés sur avril 2026. Le franchissement de la zone des 16.000 points par le Tunindex confirme un momentum favorable, mais impose aussi de surveiller les prises de bénéfices après une progression rapide.

FOCUS VALEURS — Stock Picking

Top performances mensuelles

– SOTETEL : Cours de clôture : 10,140 TND – Rendement mensuel : +47,81 % – Lecture : rally mensuel puissant, avec accélération nette.

– SMART TUNISIE: Cours de clôture : 28,050 TND – Rendement mensuel : +40,25 % – Lecture : mouvement haussier marqué, profil de rattrapage.

– SOTUVER : Cours de clôture : 24,000 TND – Rendement mensuel : +36,52 % – Lecture : forte cassure haussière, soutenue par une présence notable dans les échanges.

– STIP: Cours de clôture : 12,000 TND – Rendement mensuel : +36,36 % – Lecture : accélération spéculative, à surveiller compte tenu de son compartiment.

– TELNET HOLDING: Cours de clôture : 10,600 TND – Rendement mensuel : +29,43 % – Lecture : momentum positif confirmé, avec forte activité mensuelle.

Top 5 baisses

– SANIMED: Cours de clôture : 0,580 TND – Rendement mensuel : -15,94 % – Lecture : correction marquée, volatilité élevée.

– CELLCOM: Cours de clôture : 2,310 TND – Rendement mensuel : -13,16 % – Lecture : tendance baissière mensuelle nette.

– SITS: Cours de clôture : 3,450 TND – Rendement mensuel : -11,08 % – Lecture : rupture de dynamique, pression vendeuse.

– SIPHAT: Cours de clôture : 4,010 TND – Rendement mensuel : -9,89 % – Lecture : correction soutenue.

– SOTRAPIL: Cours de clôture : 25,200 TND – Rendement mensuel : -9,35 % – Lecture : prise de bénéfices ou repli technique, sans cause externe disponible dans le PDF.

LE COIN DE L’EXPERT

✅ ACCUMULER

SOTUVER / SOTUV : rendement mensuel de +36,52 % , première valeur par capitaux traités avec 236 780 115 TND .

: rendement mensuel de , première valeur par capitaux traités avec . PGH : forte liquidité avec 236 673 317 TND traités et rendement mensuel de +17,22 % .

: forte liquidité avec traités et rendement mensuel de . TELNET HOLDING / TLNET : rendement mensuel de +29,43 % et forte activité avec 36 709 129 TND .

: rendement mensuel de et forte activité avec . BNA : rendement mensuel de +6,85 % et présence dans le Top 5 des échanges avec 3 034 transactions.

👀 SURVEILLER

SMART TUNISIE : forte performance de +40,25 % , mais après un rally marqué, une consolidation technique reste à surveiller.

: forte performance de , mais après un rally marqué, une consolidation technique reste à surveiller. SOTETEL : meilleure performance mensuelle avec +47,81 % , momentum très fort mais potentiellement volatil.

: meilleure performance mensuelle avec , momentum très fort mais potentiellement volatil. STIP : hausse de +36,36 % , profil de rattrapage à suivre avec prudence.

: hausse de , profil de rattrapage à suivre avec prudence. UMED : présente dans le Top 5 par capitaux avec 16 537 675 TND, rendement mensuel de +5,89 %.

⚠️ PRUDENCE

SANIMED : plus forte baisse mensuelle à -15,94 % .

: plus forte baisse mensuelle à . CELLCOM : baisse de -13,16 % , signal technique défavorable.

: baisse de , signal technique défavorable. SITS : repli de -11,08 % , momentum négatif.

: repli de , momentum négatif. SIPHAT : baisse de -9,89 % , volatilité à surveiller.

: baisse de , volatilité à surveiller. SOTRAPIL : recul de -9,35 %, tendance mensuelle défavorable.

Avertissement : Ces analyses sont publiées à des fins purement informatives et pédagogiques. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ou une recommandation financière. Les données sources restent la propriété exclusive de leurs émetteurs respectifs.