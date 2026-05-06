La Tunisie accélère sa mue énergétique. En lançant l’appel d’offres pour la centrale de Bazma, le ministère de l’Industrie ne se contente pas d’ajouter des mégawatts au réseau ; il introduit une brique technologique cruciale : le stockage de masse. Sur 440 hectares de terres arides, Kébili s’apprête à devenir le laboratoire d’une souveraineté énergétique renouvelée, conciliant intermittence solaire et stabilité du réseau national.

Un saut quantique : 300 MW et l’intégration du BESS

L’annonce de l’Appel d’Offres n°01-2026 marque un tournant industriel. Si la capacité de 300 MW photovoltaïque impressionne, c’est l’intégration d’un système de stockage par batteries (BESS) de 150 MW / 540 MWh qui change la donne. Ce dispositif permet de lisser la production et de restituer l’énergie durant les pics de consommation nocturnes, résolvant ainsi l’un des principaux freins au déploiement massif des ENR en Tunisie.

Le régime de concession : Un levier pour l’investissement privé

Le choix du régime de concession réaffirme la volonté de l’État de s’appuyer sur l’expertise et les capitaux du secteur privé international et national. En offrant un cadre structuré sur le site de Bazma, la Tunisie cherche à attirer des “pure players” de l’énergie capables de gérer des projets complexes mêlant production de pointe et infrastructures de stockage sophistiquées.

Calendrier et enjeux stratégiques

Avec une clôture des inscriptions fixée au 8 mai 2026 et un dépôt des offres au 14 octobre 2026, le ministère impose un rythme soutenu. L’enjeu est de taille : réduire la dépendance au gaz naturel importé. Le site de Bazma, par son ensoleillement exceptionnel, devient l’épicentre d’une stratégie qui vise non plus seulement la transition, mais l’autonomie énergétique.