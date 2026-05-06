Le temps s’annonce contrasté en Tunisie, selon les prévisions de Institut National de la Météorologie (INM). La journée débutera par des brumes locales, avant une évolution vers un ciel partiellement nuageux, parfois chargé, avec des pluies éparses attendues sur les régions du Nord-Ouest et du Centre.

Nuages denses et pluies localisées

Les nuages gagneront en densité au fil des heures, notamment sur les zones du Nord-Ouest et du Centre. Ces régions pourraient enregistrer des précipitations dispersées. Ailleurs, le ciel restera variable, sans phénomènes majeurs signalés.

Vent fort et visibilité réduite au Sud

Le vent soufflera du secteur Est. Il sera fort sur le Centre et le Sud, où des tourbillons de sable risquent de réduire la visibilité horizontale. Dans les autres régions, il restera faible à modéré. En fin de journée, le vent changera de direction pour s’orienter vers le secteur Ouest au Sud.

Mer agitée sur les côtes Est

La mer sera très agitée sur les côtes Est. Elle restera agitée sur le reste du littoral, ce qui pourrait affecter les activités maritimes.

Températures contrastées selon les régions

Les températures maximales varieront sensiblement selon les zones. Elles oscilleront entre 19 et 24 degrés au Nord, dans les régions du Sahel et sur les hauteurs. Ailleurs, elles atteindront entre 25 et 32 degrés. Au Sud, la chaleur sera plus marquée avec des pointes locales à 38 degrés, et jusqu’à 41 degrés à l’extrême sud-est.