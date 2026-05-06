Le secteur bancaire tunisien traverse une zone de turbulences où la croissance ne se décrète plus, elle se défend. Bank Al Baraka Tunisie illustre parfaitement ce paradigme au terme de l’exercice 2025. Dans un contexte de contraction des revenus bruts, l’institution réussit le tour de force de préserver sa rentabilité finale. Entre discipline financière de fer et vigilance accrue sur le risque de crédit, la banque dessine une trajectoire de consolidation qui privilégie la structure au volume.

Une rentabilité sculptée par la maîtrise des coûts

Le premier constat est comptable : Bank Al Baraka subit une baisse de ses produits d’exploitation bancaire, qui reculent à 209,5 millions de dinars (contre 212,8 millions en 2024). Pourtant, son résultat net progresse pour s’établir à 42,0 millions de dinars. Ce paradoxe s’explique par une optimisation drastique des charges d’exploitation, lesquelles ont chuté de plus de 20 millions de dinars en un an. En somme, la banque a su protéger son Produit Net Bancaire (155,9 millions de dinars) non pas par une expansion commerciale agressive, mais par une gestion chirurgicale de ses ressources financières.

Un bilan robuste, mais une vigilance de rigueur

La solidité structurelle reste le point d’ancrage de l’établissement. Avec des actifs totalisant 2,66 milliards de dinars et des fonds propres renforcés à 318,6 millions, l’assise financière est incontestable. La liquidité à court terme affiche un excédent confortable de 130 millions de dinars. Toutefois, un signal orange s’allume sur le tableau de bord : les dotations aux provisions pour créances ont bondi, passant de 2,0 millions à 15,7 millions de dinars. Cette hausse brutale traduit une dégradation de la qualité du risque qu’il conviendra de surveiller étroitement en 2026.

Entre transition verte et défis de croissance

Pour Bank Al Baraka, l’avenir se joue sur une ligne de crête. D’un côté, la banque dispose de leviers sérieux dans la finance verte et sociale, secteurs porteurs pour la finance islamique. De l’autre, elle doit composer avec un cash-flow libre en nette baisse et une absence de dynamique sur ses revenus principaux. Plus qu’une phase de conquête, 2025 s’inscrit comme une année de résistance. Si le décollage est reporté, la base arrière, elle, semble solidement verrouillée.

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