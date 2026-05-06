Le sponsoring sportif ne se limite plus à une simple visibilité de logo sur une bâche de court. C’est une alliance stratégique de long terme, une fusion d’images où la performance mécanique rencontre l’exigence athlétique. En annonçant le renouvellement de son partenariat avec le Tennis Club de Tunis (TCT) pour trois nouvelles éditions, City Cars, concessionnaire officiel de la marque Kia en Tunisie, transforme l’essai et confirme sa place de partenaire de premier plan de l’écosystème tennistique national.

Une alliance scellée sous le sceau de l’excellence

Ce n’est pas un hasard si City Cars lie son destin à celui du TCT. Cette collaboration repose sur un socle de valeurs communes : la performance, l’exigence et le dépassement de soi. En prolongeant cet engagement, l’entreprise ne se contente pas de soutenir un club ; elle investit dans une institution qui incarne l’élégance et la rigueur, deux piliers qui font écho au positionnement haut de gamme et technologique de la marque Kia.

Le Kia Tunis Open : Une vitrine internationale confirmée

Le point d’orgue de cette union sera sans conteste la 21e édition du Kia Tunis Open, prévue du 11 au 16 mai 2026. Classé ATP Challenger 75, ce tournoi est bien plus qu’une simple compétition locale ; c’est un carrefour majeur du circuit international. Pour City Cars, c’est l’occasion de démontrer sa capacité à porter des événements de stature mondiale, tout en offrant aux passionnés de la petite balle jaune un spectacle de haut niveau sur les terres battues tunisiennes.

Au-delà du court : Innovation et détection de talents

La vision de City Cars dépasse le cadre strict du score final. L’objectif affiché est double : dynamiser la scène sportive nationale et accompagner l’émergence des futurs champions. En intégrant des expériences immersives liées aux innovations Kia au cœur du tournoi, la marque crée un pont entre mobilité durable et dynamisme sportif. C’est une stratégie de proximité qui vise à transformer chaque spectateur en témoin privilégié de l’évolution d’une marque qui fait du sport son principal levier de rayonnement.