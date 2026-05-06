L’équipementier automobile américain « Visteon » envisage d’accroitre ses investissements en Tunisie et de créer de nouveaux postes d’emploi, au cours de la prochaine période.

L’information a été annoncée lors d’une réunion tenue, mardi à Tunis, entre le ministre de l’Équipement et de l’habitat et ministre par intérim de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Salah Zouari et une délégation de Visteon conduite par son vice-président exécutif Jaoao Paulo Ribeiro, indique un communiqué du ministère de l’Industrie.

Ribeiro a fait savoir que cette extension s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’entreprise visant à renforcer sa présence en Tunisie, tout en continuant à développer des solutions intelligentes et innovantes dans le secteur des composants électroniques destinées à l’industrie automobile mondiale.

De son côté, le ministre a mis l’accent sur l’importance du rôle de la société dans le développement de l’industrie des composants automobiles dans le pays, son adoption des technologies les plus récentes dans le domaine, outre ses compétences, ses expertises et sa main d’œuvre qualifiée.

Présente dans le pays depuis 2005, l’entreprise a déjà créé 560 emplois, dont près de 40 % d’encadrement.

« Visteon », qui possède 14 usines et 18 centres de R&D dans le monde, est spécialisée dans les systèmes électroniques intelligents, la climatisation et l’éclairage pour les principales marques automobiles, assurant plus de 10 000 emplois à l’échelle mondiale.