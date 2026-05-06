Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors a annoncé, ce mercredi, l’ouverture des candidatures au programme national d’entrepreneuriat féminin et d’investissement “Raïdet” pour l’année 2026.

Dédié aux femmes et aux jeunes filles porteuses d’idées de projets et souhaitant créer ou développer leurs activités, le programme “Raïdet” vise à promouvoir l’investissement féminin dans des secteurs porteurs et à forte valeur ajoutée, selon un communiqué du ministère.

“Une nouvelle ligne de financement a été mise en place, avec un plafond de 15 mille dinars sans intérêts, destinée aux jeunes diplômées de l’enseignement supérieur et des centres de formation professionnelle, âgées de 18 à 25 ans, à condition que le diplôme obtenu soit en lien avec le projet”, ajoute le communiqué.

Le programme “Raïdet” offre également la possibilité d’obtenir des crédits à conditions avantageuses pour la création ou l’extension de projets, dont les montants varient entre 10 mille et 300 mille dinars.

Pour profiter de ce programme, la candidate doit être de nationalité tunisienne et doit déposer un dossier complet via la plateforme numérique dédiée et ce, avant le 26 mai en cours.

Il est, par ailleurs, mentionné qu’une première phase de présélection sera effectuée pour vérifier le respect des conditions et des délais, avant la publication de la liste des candidates retenues à titre préliminaire sur la plateforme “Raïdet”. Des entretiens individuels auront lieu, par la suite, avec les commissions régionales compétentes.

À l’issue de cette étape, une liste provisoire des projets retenus sera établie selon un classement préférentiel, suivie d’une liste finale publiée sur la plateforme, avec notification d’accord de financement pour les projets définitivement acceptés.

Le ministère prévoit également l’organisation d’une séance d’information collective au profit des porteuses de projets retenues, afin de présenter les procédures administratives et juridiques liées à la création de projets.