Il est communément admis qu’un mauvais réglage des moissonneuses-batteuses peut entraîner la perte de plus de 15 % de la récolte céréalière, selon le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, qui a souligné la nécessité d’une intervention urgente pour améliorer l’efficacité de ces machines et limiter les pertes.

S’exprimant lors d’une journée d’information consacrée à la présentation de la campagne nationale de réglage des moissonneuses et de prévention des incendies dans les exploitations céréalières pour la saison 2025-2026, le ministre a annoncé le lancement de cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la confrontation aux défis du secteur, notamment la déperdition d’une partie importante de la production et les risques d’incendie durant la période de moisson.

Il a également souligné que le programme vise à régler et à entretenir un nombre de machines supérieur à celui de la saison dernière, qui s’élève à 1200 unités, afin de garantir l’amélioration de leurs performances et le respect des normes techniques lors des différentes étapes de la récolte.

Ainsi, le programme prévoit l’organisation de plus de 68 journées d’information régionales, parallèlement à des campagnes de sensibilisation sur le terrain de mai à juillet, visant à sensibiliser les agriculteurs à l’importance de l’entretien des équipements et du respect des règles de sécurité.

Le ministre a précisé que cette campagne repose sur un large partenariat regroupant les différents intervenants de la filière céréalière, notamment les structures de recherche, administratives et techniques, aux côtés des professionnels et du secteur privé, dans le cadre d’une coordination commune pour assurer la réussite de la saison agricole.

Et d’ajouter que la campagne s’appuie sur une approche intégrale visant à améliorer le rendement de la moisson et la qualité du produit, tout en réduisant les taux de perte, en prévenant les incendies, et en renforçant les compétences des conducteurs de machines et des techniciens à travers des programmes de formation et d’encadrement sur le terrain.

Ben Cheikh a affirmé que le succès de cette campagne demeure tributaire de l’adhésion des différentes parties, en particulier les agriculteurs et les conducteurs de moissonneuses, à l’application des recommandations techniques et à l’adoption de bonnes pratiques, ce qui devrait contribuer à sécuriser une saison de moisson réussie et sûre et à renforcer ainsi la sécurité alimentaire du pays.