Le port de la Goulette devrait accueillir, d’ici la fin de l’année 2026, près de 160 000 touristes supplémentaires, répartis sur 34 croisières, dans le cadre de la reprise progressive, depuis 2023, du nombre d’opérateurs maritimes de leurs activités vers la destination tunisienne.

Cette évolution reflète le regain de la confiance dans la destination tunisienne et la dynamique du village touristique du port de la Goulette, étant donné que c’est un projet modèle au niveau de la méditerranée, selon l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP).

L’activité de ports maritimes commerciaux a enregistré, au cours de l’année 2025, sans compter le port de Skhira, des indicateurs de croissance positifs dans la plupart des domaines, confirmant la dynamique de reprise et le renforcement de l’attractivité des ports tunisiens.

En effet, l’activité des croisières a connu une relance notable, soit une hausse de 22%. Ainsi, le nombre de touristes a atteint près de 272 000 touristes contre 223 000 touristes en 2024, ce qui confirme la reprise de la destination tunisienne de sa position sur le marché des croisières.

Cette activité a enregistré un véritable regain depuis l’année 2022, avec 37 croisières et environ 55 000 touristes, avant de se renforcer progressivement avec le retour d’un nombre d’opérateurs maritimes.

Le trafic des voitures neuves a également connu une croissance de 9%, passant de 44 702 voitures en 2024 à 48 694 voitures en 2025, ce qui reflète l’amélioration du rythme de l’importation et de la reprise de l’activité commerciale liée au secteur automobile, selon les statistiques publiées par l’OMMP.

Le flux des passagers a enregistré une hausse de 4%, pour atteindre 827 000 passagers en 2025 contre 794 535 en 2024.

Le trafic de véhicules de passagers s’est évolué de 5% pour se situer à 337 569 véhicules en 2025 contre 321 194 véhicules en 2024, ce qui reflète l’amélioration du mouvement du transport maritime des passagers et confirme le lien entre des Tunisiens à l’étranger à leur pays.

En contrepartie, l’activité des navires est restée relativement stable, avec 4 500 bateaux en 2025 contre 4 522 bateaux en 2024.

S’agissant de l’activité commerciale, le trafic de conteneurs a marqué une hausse de 9% pour atteindre 538 692 conteneurs (20 pieds), en 2025 contre 491 973 conteneurs en 2024.

Le volume de chargement des conteneurs a également augmenté de 5%, un renforcement du rôle des services portuaires.

Le trafic de marchandises s’est également progressé de 7%, ce qui reflète la diversification de l’activité commerciale et l’amélioration du rythme des échanges.

Le trafic de remorques a, quant à lui, enregistré une hausse de 4% en termes du nombre d’unités et de 7%, en terme de capacité (tonnage), tandis que le trafic de carburants a progressé de 5%, ce qui confirme le dynamisme de différents modes de transport et d’échanges via les ports.

En dépit d’une régression de 11% du trafic de vrac alimentaire solide, due à des facteurs conjoncturels liés à la demande et l’importation, l’activité globale des ports maritimes commerciaux, en dehors de l’activité du port de Skhira, s’est maintenue sur une tendance stable avec une évolution à la hausse, passant de 22,9 millions de tonnes en 2024 à 23 millions de tonnes en 2025.