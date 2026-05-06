Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a déclenché un plan d’action national pour assurer le succès de la moisson 2026, en misant sur des indicateurs de production encourageants susceptibles de réduire la dépendance aux importations de céréales.

Selon les données obtenues par l’agence TAP, la production céréalière nationale est estimée à environ 19 millions de quintaux pour la campagne 2025/2026, contre 20 millions lors de la campagne précédente. Face à une consommation annuelle de 30 millions de quintaux, le pays reste tributaire des importations, notamment en blé tendre destiné à la farine et à la production de pain. La Tunisie affiche néanmoins une stratégie d’autosuffisance à terme, en particulier en blé dur et en orge.

Les superficies emblavées atteignent 991 mille hectares sur un objectif initial de 1,145 million d’hectares (taux de réalisation de 87 %), dont 834 mille hectares dans les gouvernorats du Nord et 157 mille hectares dans le Centre et le Sud. La répartition par culture s’établit comme suit : 533 mille ha de blé dur, 400 mille ha d’orge, 49 mille ha de blé tendre et 9 mille ha de triticale.

Les préparatifs couvrent plusieurs axes : l’approvisionnement en matériels de liage, les besoins étant estimés à 15 mille tonnes, dont 14 mille tonnes déjà garanties par les producteurs, la prévention des incendies par un programme de débroussaillage en coordination avec les ministères de l’Équipement et de l’Intérieur, ainsi que le calibrage et le réglage d’environ 1300 moissonneuses-batteuses parmi les quelque 2750 en activité.

Un programme de sensibilisation accompagne ces mesures : diffusion quotidienne de spots télévisés, 17 journées régionales et 50 séances pratiques sur le terrain à destination des techniciens et producteurs, du 7 mai au 18 juin 2026.

Les centres de collecte agréés, soit près de 200 sites, offrent une capacité totale d’environ 8 millions de quintaux. Des commissions régionales et la commission technique de l’Office des céréales procèdent à leur inspection avant le démarrage de la campagne.

La liste définitive des collecteurs sera arrêtée dans la troisième semaine de mai 2026.

Pour l’évacuation de la récolte, le ministère mobilise 60 wagons sur voie large et 38 wagons sur voie métrique au départ des gouvernorats de Béja, Jendouba et Bizerte, ainsi que pour le déchargement du blé tendre dans les ports de Sfax et de Radès. Le transport routier sera assuré par 400 camions-citernes conventionnés avec l’Office des céréales, auxquels s’ajoutent 9 camions de l’Office pour les courtes distances autour du Grand Tunis.