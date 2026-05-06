Les revenus du transport enregistrés par le transporteur national Tunisair ont augmenté de 5,4%, pour atteindre 314 millions de dinars (MD), durant le premier trimestre de l’année 2026, d’après les indicateurs d’activité de la compagnie, publiés mercredi, sur le site de la BVMT.

Cette hausse est expliquée par l’accroissement du nombre de passagers transportés, toutes activités confondues, de 9%, par rapport à la même période de 2025, dépassant les 540 mille voyageurs. Par conséquent, le nombre total des heures de vol a augmenté de 4%, passant de 11681 heures, à fin mars 2025, à 12103 heures, à fin mars 2026.

S’agissant du taux de remplissage, il s’est amélioré, aussi, pour atteindre 75,8%, durant le premier trimestre 2026, contre 74,3%, une année auparavant, soit un gain de 1,5 point.

De même, le coefficient de chargement s’est établi à environ 66,4%, en progression de 0,2 point par rapport à la même période de l’année précédente.

Par ailleurs, la compagnie aérienne a fait état de l’accroissement de volume de ses dettes, étant donné qu’elle a contracté de nouveaux crédits en 2025 et début 2026. Il est à noter que Tunisair accapare 24,5% de part de marché, durant le premier trimestre 2026, contre 24,2%, au cours de la même période de l’année précédente, soit une amélioration de 0,3 point.