3La Société tunisienne des marchés de gros (Sotumag), spécialisée dans la gestion et l’exploitation du marché de gros de Bir El Kassâa, la plus importante plate-forme commerciale du pays,. a décidé d’accroître le contrôle des produits importés introduits au marché.

Dans un communiqué, rendu public, la Sotumag somme les fournisseurs du marché, le dépôt obligatoire des dossiers d’importation à l’entrée du site.

Dans le détail, les fournisseurs, qui approvisionnent les revendeurs, doivent, dorénavant, présenter aux agents de contrôle, dès l’entrée principale du marché, un dossier comprenant les déclarations douanières, les factures d’achat, les certificats d’origine, les laissez-passer phytosanitaires ainsi que les fiches de traçabilité.

Mieux, la Sotumag, exige que les bons de livraison remis aux revendeurs mentionnent de manière détaillée les quantités distribuées par type de produit.

Il s’agit d’une évolution fort positive sur la voie de la maîtrise des prix et de la préservation de la santé des consommateurs. Et pour cause. Ces mesures visent à garantir la transparence des transactions, le suivi de l’origine et de la salubrité des produits importés, ainsi que la régularité de l’approvisionnement au service du consommateur.

ABS