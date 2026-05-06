Le renforcement de la coopération tuniso-canadienne dans le domaine parlementaire a été à l’ordre du jour de la rencontre mercredi au Palais de Bardo entre le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple ( ARP) Brahim Bouderbala et l’ambassadeur du Canada à Tunis Alexandre Bilodeau.

Les deux parties ont abordé que le président de la Chambre des communes du Canada Francis Scarpaleggia effectuera en Tunisie du 10 au 13 mai en cours, à la tête d’une délégation parlementaire, à l’invitation du président de l’ARP.

Ce dernier a mis en avant la qualité des relations tuniso-canadiennes et le soutien du Canada à la Tunisie, exprimant l’espoir que cette coopération se poursuive et se consolide, en particulier dans les secteurs économique, commercial, universitaire, scientifique, culturel et touristique.

Il a également insisté sur le rôle de la communauté tunisienne résidant au Canada dans le renforcement des liens entre les deux pays.

Bouderbala a, à cette occasion, présenté un exposé sur l’évolution de la vie politique en Tunisie, mettant en lumière les caractéristiques du système politique établi par la Constitution du 25 juillet 2022.

Il a souligné l’importance du capital humain comme pilier de développement, insistant sur l’engagement à garantir que les individus puissent exercer leurs droits et remplir leurs devoirs dans le cadre de l’État de droit.

Le président de l’ARP a, par ailleurs, évoqué les mutations rapides que connait aujourd’hui le monde et les défis qui en découlent. Lesquels défis exigent, a-t-il préconisé, un engagement plus ferme envers les principes et les valeurs qui sous-tendent les relations internationales. A ce sujet, Bouderbala a souligné que le Canada pourrait jouer un rôle important dans ce domaine et appuyer tous les efforts visant à instaurer la sécurité et la paix dans le monde.

De son côté, l’ambassadeur canadien a mis en exergue les relations historiques établies entre les deux pays et la volonté de les enrichir et d’en étendre les domaines de coopération.

Il a ainsi exprimé son souhait que la visite prochaine du président de la Chambre des communes du Canada permettra de renforcer davantage les relations bilatérales au niveau parlementaire en plus de poursuivre la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment économiques et commerciaux.

Le diplomate a à cet égard mis l’accent sur l’importance accordée par le Canada aux marchés africains et européens et le potentiel que représente la position de la Tunisie comme porte d’entrée vers l’Afrique.

Evoquant les visites réciproques entre parlementaires, il a estimé qu’elles permettent de mieux comprendre les réalités sur le terrain, contribuant ainsi à resserrer les liens et à renforcer la coopération dans le cadre du rôle confié à la diplomatie parlementaire dans ce domaine.

L’ambassadeur a aussi tenu à évoquer le renforcement de la coopération culturelle et le travail conjoint mené dans la sphère francophone. Il a signalé à ce sujet le succès de l’événement culturel qui s’est tenu le week-end dernier à Dougga, mettant en vedette un artiste canadien de renom, et qui a offert une nouvelle occasion de renforcer les échanges culturels entre les deux pays.

Par ailleurs, l’ambassadeur du Canada a salué la compétence et l’excellente réputation dont bénéficie la communauté tunisienne au Canada et sa contribution à l’économie canadienne dans divers secteurs ainsi que son rôle dans le renforcement des liens entre les deux nations amies.

Il a également insisté sur la convergence des points de vue concernant les principes des relations internationales, appelant à un renforcement des efforts conjoints dans ce domaine et au partage de valeurs qui favoriseront une plus grande solidarité et coopération internationales face aux évolutions géopolitiques rapides.