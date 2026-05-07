La décarbonation du secteur industriel devient une nécessité impérieuse pour garantir la compétitivité des entreprises tunisiennes exportatrices vers l’Union européenne, a affirmé le directeur général de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), Nafaa Baccari.

Intervenant, mercredi, lors de la deuxième journée du Forum international sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), le responsable a fait ressortir que le Fonds de transition énergétique propose des subventions atteignant 70% pour les études relatives à la comptabilité carbone et 50 % pour les projets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.

Baccari a souligné que l’agence met à la disposition des entreprises industrielle son expertise technique et financière, depuis sa création en 1985, à travers une panoplie de mécanismes de soutien, financés par le Fonds de Transition Énergétique. L’objectif étant de permettre aux industriels de s’appuyer sur une production propre et de rationaliser la consommation d’énergie, ce qui est de nature à renforcer la position du produit tunisien sur les marchés mondiaux.

De son côté, le directeur de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel, Mohamed Ali Safi, a passé en revue les principaux résultats enregistrés dans le cadre de la coopération avec les entreprises industrielles nationales, mettant l’accent sur les divers mécanismes d’appui et les avantages octroyés par le fonds pour impulser le processus de transition énergétique dans l’industrie.