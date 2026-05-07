Le portefeuille virtuel poursuit son ascension dans le concours boursier avec une valorisation portée à 54 212 DT, soit une performance cumulée de +8,42% depuis le lancement le 2 mars 2026. Le classement progresse désormais à la 410e place sur 14.116 participants, confirmant un changement de dimension stratégique.

La séance du 6 mai marque un tournant important : le portefeuille n’est plus uniquement porté par quelques convictions opportunistes. Il commence à ressembler à un véritable portefeuille institutionnel structuré autour de leaders sectoriels, de rotation de marché et d’une gestion disciplinée du risque.

SOTUVER reste la locomotive absolue

Le principal moteur de performance reste SOTUVER, qui affiche désormais une progression spectaculaire de +51,5% avec plus de 2 539 dinars de gains latents.

Le signal de marché reste extrêmement fort. La physionomie officielle de la séance BVMT confirme que SOTUVER figure parmi les valeurs les plus actives du marché principal, à la fois en capitaux échangés, en volumes et en nombre de transactions .

Dans le palmarès de la séance, le titre apparaît également parmi les principales hausses du marché avec une progression supérieure à 5% .

Autrement dit : la hausse reste alimentée par de vrais flux.

Poulina confirme son statut de deuxième pilier

Deuxième locomotive du portefeuille, Poulina Group Holding atteint désormais +18,6% de performance. Le titre bénéficie clairement de la rotation actuelle vers les valeurs industrielles et de consommation, observée dans les statistiques sectorielles de la BVMT.

Les données d’activité montrent que les compartiments :

agroalimentaire,

biens & services industriels,

banques,

restent parmi les plus actifs du marché tunisien .

Poulina devient progressivement le meilleur compromis entre :

liquidité,

visibilité,

résilience,

et potentiel de prolongation.

Les bancaires reviennent progressivement

Le portefeuille bénéficie également du réveil des financières :

Amen Bank : +10,75%

BIAT : +8,94%

Attijari Bank : retour dans le vert

La BVMT confirme que le secteur bancaire demeure le premier secteur de la cote en capitalisation boursière .

Même si les bancaires ne tirent plus seules la performance du marché, elles redeviennent un pilier stabilisateur essentiel.

Les arbitrages deviennent inévitables

À l’inverse, certaines lignes ne suivent plus, le portefeuille a déjà anticipé cette lecture avec plusieurs ordres en instance :

ordre de vente ENNAKL en attente,

ordre de vente TELNET en attente.

Cette rotation apparaît cohérente avec la physionomie actuelle du marché, largement dominée par les valeurs industrielles, bancaires et agroalimentaires.

10 000 dinars de cash : la dernière réserve de puissance

Le portefeuille conserve encore plus de 10 000 dinars de liquidités, soit près de 18,5% des actifs.

Mais cette fois, les arbitrages sont déjà préparés :

achat de TPR (300 actions) ,

, achat de SFBT (300 actions) ,

, renforcement de Délice Holding.

Cette nouvelle allocation traduit une évolution majeure :

👉 le portefeuille bascule progressivement vers les valeurs validées simultanément par :

le momentum réel du marché,

les flux BVMT,

et les portefeuilles types des intermédiaires de référence.

Lecture

Le portefeuille est désormais dans une zone charnière.

Le Top 500 est pratiquement sécurisé.

Le Top 300 devient un objectif crédible.

Mais la prochaine phase dépendra moins du marché que de la qualité des arbitrages.

La logique est désormais claire :

conserver les moteurs,

sortir les lignes lentes,

et réallouer agressivement vers les leaders de marché.

La performance ne dépend plus du hasard.

Elle dépend désormais de l’exécution.