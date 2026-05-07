La dynamisation du secteur touristique et le déblocage des projets en suspens dans le gouvernorat de Bizerte ont été au cœur de la session extraordinaire du Conseil régional du tourisme tenue, mercredi, et présidée par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Sofiane Tekaya.

Cette session a été consacrée à l’examen des mesures nécessaires pour surmonter les obstacles structurels freinant le développement du secteur touristique dans la région, indique un communiqué publié par le gouvernorat.

Intervenant, le ministre a rappelé que la Tunisie figure parmi les meilleures destinations touristiques au monde ajoutant que les efforts se poursuivent pour améliorer les indicateurs du secteur, notamment en ce qui concerne le tourisme intérieur et de voisinage.

Le ministre a fait savoir que des mesures ont également été prises en faveur du secteur de l’artisanat, suite à la visite du Président de la République à la délégation de Sejnane. Il s’agit notamment de l’allocation d’un terrain pour le projet de création d’un village artisanal, de l’appui à la commercialisation au profit de 30 artisanes de Sejnane, outre le réaménagement de la galerie d’exposition de la délégation régionale de l’artisanat.

Le ministre a, également, évoqué les efforts déployés pour accélérer le traitement des demandes d’investissements en suspens afin de favoriser la réalisation de projets à même d’augmenter la capacité d’accueil et de diversifier l’offre touristique de la région.

Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub a, de son côté, souligné que la région dispose d’atouts naturels, culturels et historiques exceptionnels qui en font une destination prometteuse.

Il a appelé à une révision des cadres procéduraux et juridiques pour faciliter l’investissement, tout en mettant l’accent sur la mise à niveau des établissements hôteliers, l’accompagnement des porteurs de projets et la promotion du tourisme alternatif.

Le gouverneur a, par ailleurs, annoncé, la reprise des travaux du projet “Marina Bizerte”, considéré comme l’un des investissements touristiques les plus importants de la région et la mise en place d’une stratégie pour la réhabilitation du Vieux Port de Bizerte.