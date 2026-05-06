La plateforme électronique dédiée au Concours National de l‘Invention a enregistré le dépôt de 130 dossiers qui seront examinés par le Comité national du Concours, ayant tenu, sa première réunion, mercredi, au siège de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Organisé par l’APII, sous l’égide du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, en partenariat avec ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ce concours, qui en est à sa quatrième édition, vise à rapprocher inventeurs, entreprises et centres de recherche pour favoriser les partenariats et l’industrialisation et à mettre en lumière les inventions pour accroître leur visibilité et les opportunités commerciales.

D’après l’APII, ce concours a aussi pour objectifs d’encourager l’exploitation des inventions et la valorisation des brevets via des accords avec l’industrie, de faciliter le passage de la recherche à l’économie pour stimuler le développement régional et national et de former les inventeurs à entreprendre et à valoriser leurs idées.

Le Concours National de l’Invention distingue les inventeurs individuels, avec ou sans brevet, et les inventeurs institutionnels issus d’entreprises, universités, centres de formation et laboratoires publics ou privés. Ses résultats seront annoncés lors d’une manifestation nationale dont la date n’est pas encore fixée. Des prix financiers seront attribués aux meilleures inventions, d’un montant de 10 000 dinars, 7 000 dinars et 5 000 dinars. Un prix spécial de 3 000 dinars est également dédié à l’« Invention Verte » pour soutenir les initiatives innovantes à dimension environnementale et durable.

En plus des prix, les lauréats bénéficieront d’un accompagnement spécialisé adapté à leurs besoins. L’APII prendra également en charge la participation du premier gagnant de chaque catégorie à une exposition ou une conférence internationale dans le domaine de l’innovation ou de l’invention.