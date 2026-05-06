Plus de 20 artistes plasticiens tunisiens dÃ©voileront leurs Å“uvres au MusÃ©e Safia Farhat – Centre des Arts Vivants de RadÃ¨s, lors du vernissage prÃ©vu le 10 mai 2026 Ã 11h, au menu d’une exposition collective placÃ©e sous le slogan ” Palimpeste et anticipation “. Ce rendez-vous avec les arts rÃ©unira, jusquâ€™au 30 mai, les crÃ©ations des artistes Baker Ben Fredj, Sonia Ben Slimane, Oumeima Ben Soltane, Alaeddine Boutaleb, Amel Bouslama, Amar Briki, Najet Dhahbi, Dhia Dhibi, Hela Djobbi, Slim Drissi, Aicha Filali, Emna Ghezaiel, Adnen Haj Sassi, Amine Inoubli, Imed Jemaiel, Halim Karabibene, Raouf Karray, Sadri Khiari, Ibrahim MÃ¡touss, Atef Mataallah, Insaf Saada, Nabil Saouabi et Walid Zouari.

Cette exposition collective voudrait Â« prÃ©senter des lectures du monde mÃªlent plusieurs rÃ©fÃ©rents, plusieurs niveaux de sens, renvoyant Ã des strates multiples, certaines largement rÃ©volues, dâ€™autres encore perceptibles sous forme de traces, mais toutes conditionnant celles qui leur succÃ¨dent. Le palimpseste rÃ©sume cet empilement de significations oÃ¹ le passÃ© affleure sous le prÃ©sent Â» .

Â« Lâ€™art palimpseste interroge le passage du temps, la trace et lâ€™identitÃ© Â». En effet, ces couches ne concernent pas seulement les Å“uvres ou lâ€™environnement matÃ©riel. Elles nous constituent aussi, comme individus et comme sociÃ©tÃ©, et il est difficile de sâ€™en dÃ©faire mÃªme si cette sÃ©dimentation alourdit notre Ãªtre-au-monde. Multiplier les strates, ou sauter Ã pieds joints dans un autre espace-temps, câ€™est ce Ã quoi les artistes projetteront leur vision dans cette nouvelle exposition, soulignent les organisateurs.